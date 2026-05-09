Kesaksian Sopir Taksi Green SM Ketika Mati Mesin dan Terkunci di Mobil

Kereta api (KA) jarak jauh melintas di samping taksi listrik Green SM yang rusak pascakecelakaan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Sopir taksi listrik Green SM yang ditabrak KRL Bekasi-Cikarang di perlintasan Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu, sudah memberikan kesaksian kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dalam kesaksiannya, sopir taksi berinisial RR itu menceritakan detik-detik sebelum mobil yang dia kemudikan ditabrak KRL.

Kesaksian sopir tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya kemarin. Pemeriksaan si sopir dilakukan di Polres Metro Kota Bekasi.

Menurut pengakuan sopir, mesin mobil yang dikendarai tiba-tiba mati saat melintas di tengah-tengah perlintasan sebidang rel kereta api, persnelingnya berpindah ke mode parkir. Seketika, mobilnya pun berhenti tepat di tengah-tengah jalur kereta.

"Pada saat dibawa, itu kendaraan mati di perlintasan sebidang jalur rel kereta api. Pada saat supir ingin keluar membuka pintu tetapi tidak bisa. Transmisi berpindah ke parking," kata Kombes Budi, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Si sopir mengaku sudah berusaha menyalakan lalu mematikan mesin, tapi mobilnya tetap tidak bisa melaju. Dan saat hendak keluar, si sopir menyebut pintu serta kaca mobilnya tidak bisa dibuka.

"Pada saat yang bersangkutan mencoba untuk mematikan kendaraan, membuka, baru bisa menurunkan kaca mobil dari taksi online. Sehingga supir ini bisa keluar selamat dari kendaraan itu dibantu oleh warga sekitar melalui jendela mobil bagian supir," papar Budi.

Kombes Budi menuturkan terkait penyebab mesin taksi mati saat ini masih didalami. Apakah penyebabnya karena adanya medan magnet terhadap mobil juga diselidiki.

"Nah, ini masih didalami apakah ini dampak pengaruh dari medan magnet, medan listrik terhadap kendaraan mobil taksi online. Ini masih didalami oleh Puslabfor, begitu juga masih didalami oleh KNKT. Secara paralel, tim ini masih bekerja untuk mendalami," terangnya.

Sebelumnya, Kombes Budi juga mengungkapkan soal status perawatan mobil taksi yang dikemudikan RRP. Di mana, berdasarkan keterangan saksi terkait, mobil tersebut sudah melewati batas maksimal jarak tempuh.

"Terkait tentang informasi dari depot manager operasional, ini taksi tersebut harusnya per 15.000 KM itu sudah harus masuk ke depot untuk melaksanakan maintenance ataupun perawatan, tapi sampai dengan 24.000 itu belum dilakukan maintenance," ungkap Budi.

Seperti diketahui, peristiwa taksi listrik Green SM ditabrak KRL jurusan Bekasi-Cikarang di perlintasan kereta dekat Stasiun Bekasi Timur terjadi pada 27 April 2026 malam. Kecelakaan itu merupakan rentetan awal sebelum KRL Bekasi-Cikarang menambrak KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi.

Peristiwa tabrakan antarkereta itu menyebabkan 16 penumpang KRL meninggal dunia, dan 90 lainnya luka-luka. Sementara, 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

