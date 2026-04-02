Kesamber Avtur 'Shock', Kinerja Keuangan Garuda Bakal Makin Melempem

Ukuran Font Kecil Besar

Ketika banyak maskapai mengeluhkan lonjakan harga avtur, PT Garuda Indonesia (Persero/GIAA) Tbk masih terjebak dalam siklus kerugian berkepanjangan. Nilainya pun tidak kecil. Jangan kaget, maskapai pelat merah ini berulang kali mendapat suntikan dana, namun tak kunjung sehat juga.

Berdasarkan data Algo Research, dikutip Kamis (2/4/2026), Garuda Indonesia berkali-kali menerima injeksi modal untuk menopang operasional. Teranyar, pada 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menggelontorkan dana jumbo Rp23,6 triliun, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan.

Sejak melantai di bursa pada 2011, Garuda Indonesia terus bergantung pada tambahan modal, mulai dari penawaran saham perdana (IPO), rights issue, hingga penyertaan modal negara. Pada 2022 saja, total tambahan modal menembus lebih dari Rp12 triliun dari berbagai skema.

Namun, suntikan dana jumbo tersebut belum mampu mengangkat kinerja keuangan secara berkelanjutan. Garuda justru terus terjerembap dalam kerugian sejak 2015. Puncaknya terjadi pada 2020, ketika kerugian menembus sekitar US$1,7 miliar di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Tren negatif itu belum juga berakhir. Hingga 2025, Garuda masih mencatat kerugian sebesar US$352 juta, atau melonjak 4,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya klasik, beban biaya jauh lebih besar ketimbang pendapatan.

Masih pada periode yang sama, Algo Research mencatat struktur biaya Garuda Indonesia sangat berat. Beban terbesar berasal dari avtur dan penyusutan aset yang menyedot hingga 50 persen total biaya operasional.

"Struktur biaya Garuda Indonesia sudah sangat berat. Sekitar 50 persen pendapatan habis untuk dua komponen utama, yakni bahan bakar sekitar 973 juta dolar AS (30 persen) serta penyusutan atau depresiasi aset mencapai 671 juta dolar AS (sekitar 21 persen)," tulis laporan Algo Research.

Di tengah struktur biaya yang sudah timpang, lonjakan harga avtur akibat konflik Timur Tengah menjadi pukulan tambahan. Industri penerbangan secara umum terpukul, namun bagi Garuda Indonesia, tekanan ini terasa berlipat.

Data Algo Research menunjukkan, harga avtur di kawasan Asia melonjak hingga 130 persen secara bulanan, menyentuh US$197 per barel, salah satu kenaikan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Dengan porsi biaya bahan bakar yang mencapai sekitar 30 persen dari total operasional, lonjakan ini langsung mengerek beban perusahaan dan menggerus margin secara signifikan.

Di sisi lain, opsi menaikkan harga tiket bukan tanpa risiko. Daya beli masyarakat yang belum pulih membuat kenaikan tarif justru berpotensi menekan permintaan, terutama untuk penerbangan jarak jauh.

Artinya, Garuda Indonesia berada dalam posisi serba sulit: biaya melonjak, tetapi ruang untuk menaikkan pendapatan terbatas.

“Energy shock ini menjadi risiko signifikan bagi Garuda Indonesia,” tulis laporan tersebut.