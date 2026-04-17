KESDM Naikkan HBA, Kekayaan 5 Raja Batu Bara Ini Melompat Tinggi

Low Tuck Kwong, adalah salah satu konglomerat batu bara di Indonesia (Foto: Forbes)

Ada kabar baik bagi para penguasa bisnis batu bara di Tanah Air, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengerek naik harga batu bara acuan (HBA).

Alhasil, kekayaan para “sultan” alias raja batu bara yang selama ini mengeruk komoditas tersebut dari perut bumi Indonesia diperkirakan makin bertambah. Menariknya, pemain besar di sektor ini masih didominasi nama-nama lama.

Dikutip dari akun Instagram @rani.wijaya13, terdapat lima raja batu bara di Indonesia berdasarkan nilai kekayaannya. Di posisi kelima ada Samin Tan yang pernah dijuluki “crazy rich” tambang dengan kekayaan sekitar Rp20 triliun.

Namun, saat ini Samin Tan harus menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Tengah.

Posisi keempat ditempati Sukanto Tanoto. Pengusaha ini dikenal jarang tampil di publik, dengan bisnis lintas sektor yang didominasi perusahaan privat. Kekayaannya ditaksir mencapai Rp50 triliun.

Di posisi ketiga ada Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yang juga dikenal sebagai kakak Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Ia mulai menggeser bisnisnya dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). Kekayaannya diperkirakan mencapai Rp80 triliun.

Posisi kedua ditempati Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific Group. Ia membangun bisnis dari nol hingga menjadi salah satu penguasa sektor energi. Kekayaannya diprediksi mencapai Rp400 triliun.

Lalu siapa peringkat pertama? Sosok tersebut adalah Low Tuck Kwong, pemilik Bayan Group. Ia disebut sebagai “raja dari para raja” batu bara Indonesia, dengan kekayaan yang diperkirakan menembus Rp500 triliun.

Tahun ini, kekayaan para taipan batu bara tersebut diproyeksikan melonjak seiring kenaikan harga komoditas. Kementerian ESDM resmi menaikkan HBA melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 145.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan HBA untuk Periode Kedua April 2026. Aturan ini diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 April 2026.

Berdasarkan beleid tersebut, seluruh komoditas batu bara dengan berbagai tingkat kalori mengalami kenaikan. Batu bara kalori tinggi dengan nilai 6.322 kcal/kg GAR, misalnya, berada di level US$103,43 per ton, naik dari periode pertama April 2026 sebesar US$99,87 per ton.

Untuk batu bara dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, harga menjadi US$77,71 per ton, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$72,28 per ton.

Sementara itu, batu bara dengan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$52,84 per ton, naik tipis dari US$49,99 per ton. Adapun batu bara kalori 3.400 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$38,30 per ton, naik dari sebelumnya US$35,23 per ton.