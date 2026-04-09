Ketahanan Pangan Aman, BULOG Pastikan Stok Beras Nasional Tersebar Merata

Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Dengan dukungan pemerintah, kondisi stok beras nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan terkendali, sehingga mampu menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan iklim dan dinamika global.

Di tengah potensi kemarau panjang akibat El Nino, ketersediaan beras nasional saat ini berada dalam kondisi terjaga. Cadangan beras tercatat sekitar 4,6 juta ton dan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Penguatan stok ini didukung oleh penyerapan hasil panen petani dalam negeri serta pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG, yang terus memastikan pasokan tetap tersedia merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya menegaskan bahwa meskipun berbagai ancaman Elnino nyata, kondisi stok beras nasional tetap berada dalam posisi aman.

“Kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk 11 bulan ke depan. El Nino diperkirakan enam bulan, jadi Insya Allah pangan kita aman,” ujar Ahmad Rizal.

Lebih lanjut Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa capaian stok beras yang tinggi merupakan hasil sinergi kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam optimalisasi penyerapan hasil panen petani dalam negeri.

“Dengan stok beras yang kuat ini, kami optimistis dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah,” tambahnya.

Perum BULOG bersama pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah melalui peningkatan serapan dalam negeri, distribusi yang merata, serta penguatan sistem logistik pangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga, bahkan dalam situasi tekanan iklim ekstrem sekalipun.

Ke depan, BULOG akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi dampak kemarau panjang, sekaligus mendukung berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga.