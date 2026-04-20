Ketegangan Memuncak! Militer AS Lumpuhkan dan Sita Kapal Dagang Iran di Teluk Oman

Kapal kargo berbendera Iran, M/V Touska, terlihat di Laut Arab Utara, Minggu (19/4/202), sebelum diintersep oleh kapal perusak AS USS Spruance. (Foto: Dok. CENTCOM)

Situasi di perairan Teluk Oman memanas. Militer Amerika Serikat (AS) secara resmi mengonfirmasi penyitaan kapal dagang berbendera Iran, M/V Touska, setelah kapal tersebut berupaya menerobos blokade angkatan laut pada Minggu (19/4/2026).

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa tindakan tegas diambil setelah kapal kargo raksasa tersebut mengabaikan peringatan berulang selama enam jam. Kapal perusak rudal USS Spruance akhirnya melepaskan tembakan meriam MK 45 kaliber 5 inci tepat ke arah ruang mesin untuk melumpuhkan navigasi kapal.

"Pasukan AS yang beroperasi di Laut Arab memberlakukan tindakan blokade angkatan laut terhadap kapal kargo berbendera Iran yang mencoba berlayar menuju pelabuhan Iran," tulis pernyataan resmi CENTCOM.

Pernyataan Keras Donald Trump

Presiden AS Donald Trump melalui platform Truth Social memberikan detail lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Trump menyebut kapal Touska memiliki dimensi yang masif, hampir mencapai 900 kaki, dengan bobot yang setara dengan kapal induk.

"Itu tidak berjalan baik bagi mereka. Kapal perusak rudal USS Spruance mencegat Touska di Teluk Oman dan melubangi ruang mesinnya setelah mereka menolak berhenti," tegas Trump.

Trump juga mengungkapkan bahwa kapal tersebut memang sudah masuk dalam radar sanksi Departemen Keuangan AS karena rekam jejak aktivitas ilegal di masa lalu. "Saat ini Marinir AS memegang kendali penuh dan kami sedang memeriksa isinya," tambahnya.

Respons Keras Teheran: 'Pembajakan Maritim'

Pihak Teheran tidak tinggal diam. Media resmi Iran, Press TV, melaporkan bahwa Markas Pusat Khatam al-Anbiya mengutuk tindakan militer AS dan melabelinya sebagai 'aksi pembajakan maritim bersenjata'.

Militer Iran mengklaim telah meluncurkan serangan drone balasan terhadap kapal-kapal perang AS di area tersebut. Kantor berita IRIB dan Mehr menyebut serangan tersebut sempat memaksa pasukan AS mundur, meskipun klaim ini belum dikonfirmasi pihak Pentagon.

Gagalnya Diplomasi

Insiden ini terjadi di tengah kebuntuan diplomasi yang akut. Sejak serangan besar pada 28 Februari lalu yang menewaskan lebih dari 3.000 orang, hubungan kedua negara berada di titik nadir.

Meski sempat ada gencatan senjata selama dua pekan sejak 8 April, perundingan di Islamabad, Pakistan, yang dimediasi oleh Pakistan pada 11 April berakhir tanpa hasil (deadlock).

Kantor berita resmi Iran, IRNA, menegaskan bahwa Teheran secara resmi menolak berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan damai. Dengan ditahannya kapal Touska, upaya mediator untuk mengatur kembali meja negosiasi dipastikan bakal semakin terjal.

Sejauh ini, CENTCOM mencatat sudah ada 25 kapal komersial yang diperintahkan berbalik arah atau kembali ke pelabuhan sejak blokade laut diberlakukan secara ketat oleh militer AS.