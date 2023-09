Ketemu Cabai dan Bawang Turun di Bogor, Mendag Zulhas Sumringah

Saat blusukan di ritel dan pasar tradisional di Kota Bogor, Jawa Barat, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sumringah. Pangan cukup dengan harga sesuai perintah negara.

"Sampai di sini kita lihat harga stabil bahkan ada yang turun, cabe dan bawang saya kira turun harganya, dan memang sesuai data BPS inflasi kita turun, dari 5,7 persen sekarang 5,4 persen, artinya ada beberapa bahan pokok turun dari pada sebelumnya,” ungkap Mendag Zulhas di Kota Bogor, Jumat (23/12/2022).

Ia mengatakan, memang ada sejumlah komoditas yang harganya naik, misalnya kedelai. “Ditargetkan Januari kedelai datang. Kedelai harga dunianya sudah turun,” katanya.

Mendag Zulhas menerangkan, apabila harga pangan berada di atas 5 persen, pemerintah daerah bisa melakukan intervensi termasuk membiayai transportasi antar barang. Atau memberikan subsidi harga menggunakan APBD biaya tidak terduga yang alokasinya sebesar 2 persen. "Jadi itu bisa digunakan dan sudah menjadi keputusan pemerintah,” ungkapnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, harga pangan di kota Bogor relatif terkendali karena terus dilakukan pemantauan dari ketersediaan, harga, dan distribusi. Menurutnya, di pertengahan tahun Kota Bogor sempat mengalami deflasi 0,01%, tetapi akhir tahun ini kembali naik dan angkanya sekitar 5,96 persen. "Kalau kita pelajari angka inflasi itu banyak disumbang dari kenaikan BBM, bukan harga pangan,” terangnya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut jajaran Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas), perwakilan Satuan Tugas Pangan Polri, dan perwakilan asosiasi.

Berdasarkan data panel harga pangan Bapanas per 23 Desember, harga rata-rata komoditas pangan strategis di Jawa Barat terpantau sebagai berikut. Misalnya, beras premium Rp12.190 per kg, beras medium Rp10.630 per kg, bawang merah Rp31.690 per kg, daging sapi Rp133.400 per kg, daging ayam Rp35.690 per kg, telur ayam Rp29.910 per kg, dan minyak goreng Rp15.290 per liter.

Untuk wilayah DKI Jakarta, terpantau sebagai berikut. Untuk beras premium Rp12.700 per kg, beras medium Rp10.520 per kg, bawang merah Rp37.850 per kg, daging sapi Rp139.820 per kg, daging ayam Rp37.430 per kg, telur ayam Rp29.660 per kg, dan minyak goreng Rp14.700 per liter.