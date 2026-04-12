Keterlaluan! Bupati Tulungagung Diduga Minta Jatah 50 Persen Anggaran OPD di Muka

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kedua kiri) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (kedua kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari. (Foto: Antara Foto/Darryl Ramadhan/nz).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi yang diduga berlangsung secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat dipimpin Gatut Sunu Wibowo.

Dalam penyelidikan yang dilakukan, KPK menemukan adanya permintaan imbalan dalam jumlah besar terkait pengelolaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Modus tersebut diduga dilakukan melalui pengaturan penambahan maupun pergeseran anggaran.

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa praktik tersebut sudah dirancang sejak awal, bahkan sebelum anggaran direalisasikan kepada OPD terkait.

"Saudara GSW meminta jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran. Bahkan, permintaan itu disampaikan sebelum anggarannya turun atau diberikan kepada OPD. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang nyata untuk memperkaya diri sendiri melalui manipulasi APBD," ungkap Asep dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (12/4/2026).

Menurut Asep, tekanan yang diberikan membuat sejumlah kepala OPD tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan tersebut. Bahkan, ada pejabat yang harus menggunakan dana pribadi demi menjaga posisinya tetap aman.

Dalam perkara ini, Gatut diduga tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh ajudannya, Dwi Yoga Ambal, yang berperan sebagai perantara dalam pengumpulan uang dari OPD.

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.