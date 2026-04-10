Ketika Cadev Maret 2026 Tersisa US$148,2 Miliar, Rupiah Malah Nyungsep Rp17.104/US$

Update kurs Rupiah 19 Januari 2026: Rupiah melemah ke Rp16.955 per dolar AS. (Foto: Antara)

Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) semakin terjerembap. Kurs rupiah ditutup di level Rp17.104/US$, melemah 14 poin atau 0,08 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.090/US$.

Celakanya, ketika rupiah ambles dan menjauh dari titik psikologis Rp17.000/US$, cadangan devisa (cadev) yang menjadi “amunisi” Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan operasi moneter justru menipis.

Data menunjukkan, cadangan devisa Indonesia per Maret 2026 tersisa US$148,2 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$151,9 miliar, atau tergerus US$3,7 miliar dalam sebulan.

Penyusutan cadev Maret 2026 ini tak lepas dari langkah BI yang gencar melakukan operasi moneter guna menahan tekanan terhadap rupiah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai penurunan cadev tersebut patut diwaspadai karena berpotensi meningkatkan risk premium, terlebih cadangan devisa telah menurun selama tiga bulan berturut-turut.

Alih-alih menguat, rupiah justru semakin tertekan hingga menembus level psikologis Rp17.000/US$.

“Pelemahan rupiah membuat defisit transaksi berjalan semakin lebar dan meningkatkan kebutuhan dolar AS. Ditambah lagi, cadangan devisa terus menurun, menciptakan kekhawatiran pasar terhadap kebutuhan pembiayaan fiskal,” ujar Rizal di Jakarta, dikutip Jumat (10/4/2026).

Meski demikian, Rizal menilai langkah BI melakukan intervensi pasar untuk memperkuat nilai tukar rupiah sudah tepat, namun belum cukup kuat untuk membalikkan tren pelemahan.

“Operasi pasar BI hanya untuk meredam volatilitas, bukan untuk membalikkan tren pelemahan,” tegasnya.

Oleh karena itu, BI dinilai perlu mempertimbangkan langkah tambahan, seperti pengetatan kebijakan moneter, memperkuat insentif masuknya devisa, serta memastikan bauran kebijakan (policy mix) yang lebih kredibel guna menurunkan persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

“Kunci stabilisasi rupiah tidak hanya bergantung pada intervensi jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan otoritas dalam menurunkan risk premium. Terutama melalui perbaikan stabilitas eksternal dan peningkatan kredibilitas kebijakan ekonomi,” jelasnya.

Ke depan, Rizal memperkirakan pergerakan rupiah masih berada dalam rentang moderat. Dalam jangka pendek, rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp16.700–Rp17.400 per dolar AS. Namun, dalam skenario tekanan yang lebih berat, rupiah bisa melemah hingga Rp17.500–Rp17.800 per dolar AS.

Terendah dalam 20 Bulan

Posisi cadangan devisa Indonesia hingga Maret 2026 tercatat turun signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, cadangan devisa berada di level US$148,15 miliar, turun dibandingkan Februari 2026 sebesar US$151,90 miliar.

Secara tren, penurunan ini melanjutkan pelemahan sejak awal tahun. Pada Januari 2026, cadangan devisa masih berada di level US$154,58 miliar, sebelum terus menyusut dalam dua bulan berikutnya.

Jika ditarik lebih panjang, posisi Maret 2026 juga lebih rendah dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Pada Desember 2025, cadangan devisa sempat berada di level US$156,47 miliar. Artinya, dalam tiga bulan pertama 2026, terjadi penurunan sekitar US$8,32 miliar.

Posisi cadangan devisa per Maret 2026 ini merupakan yang terendah sejak Agustus 2024, atau dalam kurun sekitar 20 bulan. Sebelumnya, level terendah terjadi pada Juli 2024 sebesar US$145,41 miliar.

Ilustrasi pegawai Bank Indonesia (Foto: bloomberg)

Dalam siaran pers Rabu (8/4), BI menyebutkan penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Di sisi lain, terdapat faktor penopang seperti penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa yang menambah pasokan devisa domestik.

Kebijakan stabilisasi rupiah ini merupakan respons Bank Indonesia terhadap meningkatnya ketidakpastian global, di mana nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan hingga awal kuartal II-2026.