Ketika Lukisan Terkenal Dunia Jadi Incaran Aktivis

Beberapa lukisan terkenal dunia yang dipajang di berbagai museum menjadi incaran aktivis. Para aktivis ini menjadikan lukisan sebagai wahana menyampaikan pesan kepada dunia terutama dalam masalah kerusakan lingkungan.

Mahakarya Johannes Vermeer bertajuk 'Girl with a Pearl Earring' atau 'Gadis dengan Anting Mutiara' yang dipamerkan di sebuah museum di Den Haag menjadi sasaran para aktivis iklim pada 17 Oktober lalu. Mengutip AFP, tiga pria menempelkan diri pada lukisan master Belanda tahun 1665 yang terkenal di museum Kota Mauritshuis itu pada saat jam ramai kunjungan.

Tiga warga Belgia aktivis iklim yang berusia empat puluhan, ditangkap tak lama setelah insiden tersebut. Kejadian ini mengejutkan pengunjung dan memaksa staf museum untuk menutup seluruh galeri.

Karya Vermeer --yang telah mengilhami novel laris dan film Hollywood-- kemudian diperiksa di studio konservasi museum dan ditemukan tidak rusak. Keesokan harinya lukisan itu kembali dipamerkan.

Sebuah gambar di media sosial menunjukkan seorang pria mengenakan t-shirt bertuliskan 'Just Stop Oil' menempelkan kepalanya ke kaca yang melindungi kanvas, sementara yang lain menempelkan tangannya ke dinding dan orang ketiga mengosongkan kaleng sup tomat.

Aktivis iklim mengatakan mereka tidak bermaksud merusak lukisan itu, yang digambarkan Direktur Museum Martine Gosselink Gosselink sebagai sangat rentan.

Aksi Sudah Terjadi Sebelumnya

Aksi di Mauritshuis terjadi setelah sebelumnya para aktivis melemparkan saus tomat ke lukisan 'Sunflower' alias 'Bunga Matahari' karya Vincent van Gogh di Galeri Nasional di London pada 14 Oktober 2022 dan mengoleskan kentang tumbuk di atas lukisan Claude Monet di Jerman. Kedua kanvas dilindungi oleh kaca sehingga tidak mengalami kerusakan.

Pihak galeri mengatakan para pengunjuk rasa menyebabkan 'kerusakan kecil pada bingkai, tetapi lukisan itu tidak mengalami kerusakan'. Polisi Metropolitan London telah menangkap dua pengunjuk rasa dari kelompok tersebut karena tindakan kriminal dan pelanggaran berat setelah mereka 'melempar zat ke atas lukisan' di galeri di Trafalgar Square dan menempelkan diri ke dinding tepat setelah pukul 11.00 waktu setempat.

Sebuah video yang diposting di Twitter oleh koresponden lingkungan surat kabar The Guardian, Damien Gayle, dan di-retweet oleh kelompok aktivis lingkungan menunjukkan dua wanita mengenakan t-shirt bertuliskan slogan 'Just Stop Oil' melemparkan kaleng sup ke lukisan ikonik itu.

Setelah menempelkan diri ke dinding, salah satu aktivis berteriak: "Apa yang lebih berharga, seni atau kehidupan?" "Apakah Anda lebih peduli tentang perlindungan lukisan atau perlindungan planet dan orang-orang kita?" dia bertanya.

Just Stop Oil mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para aktivisnya melemparkan dua kaleng sup tomat Heinz ke lukisan itu untuk menuntut pemerintah Inggris menghentikan semua proyek minyak dan gas baru.

Pesan aktivis itu adalah 'Pilih kehidupan daripada seni'. "Kreativitas dan kecemerlangan manusia dipamerkan di galeri ini, namun warisan kita dihancurkan oleh kegagalan pemerintah untuk bertindak atas krisis iklim dan biaya hidup," kata kelompok itu.

Galeri Nasional mengatakan di situs web-nya bahwa lukisan ditandatangani dari tahun 1888 diakuisisi oleh galeri itu pada tahun 1924. Total Van Gogh menciptakan tujuh versi Bunga Matahari dan lima dipajang di museum dan galeri di seluruh dunia.

Aksi Serupa di Australia

Tak hanya di Inggris, dua aktivis iklim menempelkan tangan mereka ke sampul perspex lukisan anti-perang Picasso 'Pembantaian di Korea' di galeri seni Melbourne, Australia, pada 9 Oktober 2022. Untungnya lukisan itu tidak mengalami kerusakan.

Para aktivis berpakaian hitam menempelkan tangan pada lukisan yang disimpan di ruangan Galeri Nasional Victoria itu seperti terlihat dalam gambar yang dibagikan di media sosial oleh gerakan Extinction Rebellion. Seorang pria mengenakan t-shirt dengan simbol Extinction Rebellion --sebuah jam pasir dalam lingkaran-- berdiri di samping mereka.

Di kaki mereka terbentang spanduk hitam bertuliskan: 'Kekacauan Iklim = Perang + Kelaparan'. "Diyakini tiga pengunjuk rasa memasuki lantai dasar galeri sebelum seorang pria dan seorang wanita menempelkan diri mereka ke sampul pelindung lukisan Picasso," kata seorang juru bicara Kepolisian Victoria.

Pengunjuk rasa, seorang wanita berusia 49 tahun dari New South Wales dan seorang pria berusia 59 tahun dari Melbourne diperiksa lebih dari satu jam. Polisi kemudian mengatakan mereka telah dibebaskan 'menunggu penyelidikan lebih lanjut'.

Karya Pablo Picasso pada 1951 'menunjukkan kengerian perang', kata Extinction Rebellion Victoria di halaman Facebook-nya. "Perombakan iklim akan berarti peningkatan konflik di seluruh dunia. Sekaranglah waktunya bagi semua orang dan semua institusi untuk bertindak!" kata kelompok itu.

Pada Juni lalu, dua aktivis menempelkan tangan mereka ke bingkai lukisan Van Gogh 'Peach Trees in Blossom' di Courtauld Gallery di London. Berikutnya pada bulan Juli, para pendukung menempelkan tangan mereka ke bingkai lukisan 'The Hay Wain' karya pelukis Inggris John Constable di Galeri Nasional. Pada bulan yang sama, mereka menempelkan diri pada salinan skala penuh dari 'The Last Supper' karya Leonardo da Vinci di Royal Academy di London.

Lukisan Mona Lisa juga tak luput dari sasaran. Pada 29 Mei 2022, seorang pengunjung Musium Louvre mencoba memecahkan kaca yang melindungi lukisan paling terkenal di dunia itu sebelum mengolesi krim di permukaannya dalam aksi publisitas terkait iklim. Pelakunya adalah seorang pria menyamar sebagai wanita tua yang melompat dari kursi roda sebelum menyerang kaca lukisan.

"Pikirkan Bumi, orang-orang menghancurkan Bumi," kata pria yang mengenakan wig dalam bahasa Prancis dalam posting video lain yang menunjukkan dia dibawa pergi dari galeri Paris dengan kursi roda. Insiden tersebut kemungkinan melibatkan seorang pencinta lingkungan.

Efektifkah Aksi Mereka?

Lembaga pecinta lingkungan seperti Just Stop Oil, tengah rajin mengampanyekan dan menginginkan tindakan segera untuk menghentikan pemanasan global yang membuat planet ini tidak layak huni. Aksi aktivis lingkungan ini berbeda dengan aksi protes lainnya, seperti Mary Richardson yang datang ke Galeri Nasional untuk merusak lukisan The Rokeby Venus dengan menebas kanvasnya sehingga menyebabkan kerusakan besar.

Dalam webnya, kelompok aktivis ini telah mulai menggunakan taktik kejutan yang menargetkan karya seni ikonik untuk membuat orang berpikir tentang apa yang mereka anggap berharga dan bagaimana melindunginya.

"Ada bencana kelaparan yang dipicu oleh iklim di Somalia, yang tidak mendorong saya untuk mengatakan apa-apa. Tapi sekarang saya melampiaskan kemarahan saya atas sebuah karya seni di galeri. Apakah semua ini cocok? Apa yang sebenarnya saya lakukan? nilai di sini?" ungkap aktivis tersebut.

Aksi aktivis lingkungan yang menargetkan lukisan dunia ini memunculkan perdebatan apakah protes seperti ini efektif. Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman sempat mengeluarkan ancaman kepada pengunjuk rasa iklim aksi langsung, yang katanya menggunakan ‘taktik gerilya’ untuk membawa ‘kekacauan dan kesengsaraan’ ke publik.

"Apakah Anda hanya menghentikan minyak, mengisolasi Inggris atau pemberontakan kepunahan, Anda melewati batas ketika Anda melanggar hukum - dan itulah mengapa kami akan terus menempatkan Anda di balik jeruji besi," katanya.

'Detektif seni' Belanda yang terkenal, Arthur Brand, yang dijuluki 'Indiana Jones dari Dunia Seni' karena memulihkan karya seni terkenal, mengutuk aksi-aksi para aktivis itu. "Ada ratusan cara untuk mendapatkan perhatian terhadap masalah iklim. Ini seharusnya tidak menjadi salah satunya," katanya.

Colin Davis, Ketua Psikologi Kognitif, Universitas Bristol mengutip The Conversation, mengungkapkan, aktivis lingkungan cenderung menawarkan perspektif yang berbeda dan menghadapi dilema. "Aktivis harus memilih antara tindakan moderat yang sebagian besar diabaikan dan tindakan lebih ekstrem yang berhasil mendapatkan perhatian," katanya.

Para aktivis itu menilai menerima ketidakpopuleran pribadi adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan perhatian media dan memenangkan dukungan publik. Tetapi apakah ini pendekatan yang tepat? Mungkinkah para aktivis menyakiti tujuan mereka sendiri? Atau apakah aksi mereka bersikap kontraproduktif? Bagaimana sikap Anda?