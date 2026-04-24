Ketika Pragmatisme Arteta Mulai 'Tersedak' di Hadapan Guardiola

Persaingan gelar juara Liga Inggris kembali memasuki fase krusial dengan skenario yang tampak seperti deja vu bagi publik Emirates Stadium.

Ada aroma deja vu yang menyesakkan di Emirates Stadium. Bagi publik London Utara, skenario ini seolah kaset lama yang diputar kembali: sebuah dominasi panjang yang perlahan goyah tepat saat garis finis mulai terlihat di pelupuk mata.

Kamis (23/4/2026) dini hari WIB, peta persaingan Liga Inggris resmi berganti wajah. Kemenangan tipis 1-0 Manchester City atas Burnley bukan sekadar tambahan tiga poin bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Hasil itu adalah pernyataan perang. Meski kedua tim kini sama-sama mengoleksi 70 poin dengan selisih gol identik (+37), City berhak duduk di takhta tertinggi berkat produktivitas gol yang lebih tajam—66 berbanding 63 milik Arsenal.

Bagi Arsenal, ini adalah tamparan realitas. Mereka telah memimpin klasemen sejak 4 Oktober tahun lalu, namun sejarah mencatat bahwa bertahan di puncak sering kali lebih sulit daripada mendakinya.

Anatomi Runtuhnya Sebuah Dominasi

Retakan di benteng pertahanan Arsenal sebenarnya sudah mulai teramati sejak fajar tahun baru menyingsing. Januari dibuka dengan hasil imbang yang hambar melawan Nottingham Forest, disusul kekalahan menyakitkan dari Manchester United di kandang sendiri.

Puncaknya terjadi pada Februari saat melawan Wolves. Di sana, Arsenal menorehkan tinta hitam dalam sejarah Premier League: menjadi tim pemuncak klasemen pertama yang gagal menang setelah sempat unggul dua gol atas tim di zona degradasi. Momentum yang sempat dibangun kembali pada Maret pun runtuh secara psikologis setelah kekalahan 0-2 dari City di final Piala Liga. Sejak sore yang dingin di Wembley itu, mentalitas juara Meriam London tampak mulai goyah.

Kritik pedas pun tak terelakkan. Mikel Arteta kini berada di bawah mikroskop para pengamat. Sang manajer dituding terlalu pragmatis dan defensif—sebuah gaya yang sangat kontras dengan mentornya, Pep Guardiola.

Label 'Set Piece FC' dan Tumpulnya Amunisi

Label 'Set Piece FC' kini melekat erat pada identitas Arsenal. Statistik berbicara jujur: 23 gol mereka lahir dari situasi bola mati, menyumbang lebih dari sepertiga total gol musim ini. Sebaliknya, City tetap setia pada filosofi permainan terbuka dan serangan dinamis, di mana mereka hanya mencatatkan 11 gol dari bola mati.

Eks bek Liverpool, Jamie Carragher, menyebut Arteta telah membawa timnya ke ambang batas. Formula pragmatis yang menyerupai gaya Jose Mourinho ini mulai dipertanyakan efektivitasnya. "Para pendukung menoleransi kemenangan yang tidak meyakinkan karena orientasi hasil. Namun jika gagal juara, Arsenal akan menjadi runner-up yang paling banyak dikritik," ujar Carragher tajam.

Masalah kian pelik di lini depan. Sementara City memiliki monster bernama Erling Haaland yang sudah mengemas 23 gol, rekrutan anyar Arsenal, Viktor Gyokeres, masih tertatih di angka 12 gol. Tanpa predator yang haus gol, Arsenal seolah bertempur dengan pedang yang tumpul di saat lawan mereka membawa senapan canggih.

Tekanan Mental di Emirates

Bukan hanya soal teknis, faktor psikis juga memainkan peran vital. Gelandang Bournemouth, Tyler Adams, mengungkapkan betapa kentalnya rasa gugup di Emirates Stadium. "Suasana menjadi sunyi saat tim tamu mulai menekan. Ada kecemasan yang terasa setiap kali pemain Arsenal melakukan kesalahan kecil," ungkapnya.

Namun, di tengah awan mendung ini, Arsene Wenger masih menyelipkan optimisme. Sang legenda menilai jadwal lima laga sisa Arsenal—melawan tim-tim papan bawah seperti Newcastle hingga Crystal Palace—jauh lebih ringan di atas kertas dibandingkan jadwal City yang masih harus meladeni perlawanan sengit dari Aston Villa.

Hantu Statistik: 539 Hari Tanpa Mahkota

Kini, data Opta menyodorkan fakta yang cukup menyakitkan bagi pendukung Arsenal. Sejak Arteta menjabat pada 2019, Arsenal telah menghabiskan 539 hari di puncak klasemen tanpa satu pun gelar liga. Bandingkan dengan City di bawah asuhan Guardiola yang 'hanya' menghabiskan 453 hari di puncak dalam periode yang sama, namun sukses memanen empat gelar Premier League dan satu trofi Treble Winners di 2023.

Apakah musim ini akan berakhir dengan pesta di London, atau kembali menjadi perayaan biru di Manchester? Yang jelas, di sisa musim ini, setiap detik adalah ujian karakter bagi Mikel Arteta untuk membuktikan bahwa pragmatismenya bukan sekadar pelarian dari ketakutan untuk kalah.