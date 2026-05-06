Ketika Semua Orang Jadi “Top Performer”

Ada satu ironi dalam dunia manajemen SDM yang jarang dibicarakan secara jujur: ketika terlalu banyak karyawan dinilai “hebat”, justru ada kemungkinan besar sistem penilaiannya bermasalah.

Di banyak perusahaan, laporan kinerja terlihat nyaris sempurna. Puluhan persen karyawan masuk kategori top performer dan high performer. Di atas kertas, organisasi tampak produktif, kompetitif, dan penuh talenta unggul. Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan hal berbeda: disiplin kerja longgar, standar kerja tidak konsisten, dan produktivitas tidak benar-benar terukur.

Di titik inilah muncul apa yang dapat disebut sebagai ilusi kinerja tinggi. Organisasi terlihat sehat dalam laporan, tetapi sebenarnya sedang kehilangan keberanian untuk menilai secara objektif.

Ketika Kejujuran Dikalahkan Kenyamanan

Konsep distribusi normal yang diperkenalkan Carl Friedrich Gauss pada dasarnya sederhana: dalam setiap populasi, hanya sebagian kecil yang benar-benar unggul, sebagian besar berada di kategori rata-rata, dan sebagian lainnya berada di bawah rata-rata.

Namun, dalam praktik manajemen SDM, prinsip ini sering dikalahkan oleh kompromi organisasi. Manajer tidak ingin timnya terlihat buruk. Pimpinan enggan menghadapi konflik. Divisi HR khawatir dianggap terlalu keras. Akibatnya, standar perlahan diturunkan dan nilai dinaikkan agar semua terlihat aman.

Masalahnya bukan lagi sekadar teknis penilaian, melainkan persoalan integritas organisasi. Ketika semua orang terus didorong masuk kategori unggul, sistem kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi. Penilaian berubah menjadi formalitas administratif yang hanya menjaga kenyamanan bersama.

Bonus dan Distorsi Penilaian

Salah satu akar persoalan terletak pada desain sistem bonus. Banyak perusahaan hanya memberikan insentif besar kepada kategori top performer atau high performer. Secara tidak langsung, sistem ini menciptakan tekanan psikologis bagi manajer untuk memastikan anggota timnya tetap berada di kategori aman.

Akibatnya, proses penilaian tidak lagi sepenuhnya berbasis kinerja, tetapi berubah menjadi ruang negosiasi. Nilai dinaikkan bukan karena performa luar biasa, melainkan untuk menghindari stigma gagal. Dalam situasi seperti ini, konsep pay for performance perlahan bergeser menjadi pay for negotiation.

Lebih berbahaya lagi, bonus kehilangan makna sebagai instrumen penghargaan terhadap kontribusi nyata. Ketika hampir semua orang mendapat label unggul, organisasi kesulitan membedakan siapa yang benar-benar memberikan dampak besar dan siapa yang sekadar memenuhi standar minimum.

Kesalahan Memahami “Average”

Ada kesalahan mendasar yang terus berulang dalam banyak organisasi: menganggap kategori average sebagai kegagalan. Padahal, kelompok inilah yang justru menjadi tulang punggung operasional perusahaan.

Berbagai penelitian, termasuk dari Harvard Business Review, menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya ditopang oleh individu-individu “bintang”, tetapi juga oleh pekerja yang konsisten menjaga ritme kerja sehari-hari. Mereka mungkin tidak spektakuler, tetapi memastikan sistem tetap berjalan.

Ketika label “average” dipersepsikan negatif, manajer akan berusaha menghindarinya. Nilai terus dinaikkan, standar semakin kabur, dan akhirnya semua orang tampak luar biasa. Pada titik itu, organisasi kehilangan kemampuan untuk membaca realitas secara jernih.

Keberanian untuk Jujur

Perdebatan mengenai distribusi normal dan forced ranking memang bukan hal baru. Tokoh seperti W. Edwards Deming bahkan mengkritik penggunaan sistem pemeringkatan yang terlalu kaku. Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada alat yang digunakan, melainkan pada keberanian moral organisasi dalam menerapkannya.

Tidak semua orang harus menjadi top performer. Dan itu bukan masalah. Organisasi tidak hanya membutuhkan “bintang”, tetapi juga keseimbangan dan stabilitas. Jika semua orang dianggap istimewa, maka makna keistimewaan itu sendiri akan hilang.

Karena itu, pembenahan sistem penilaian harus dimulai dari keberanian untuk jujur. Desain bonus perlu diperbaiki agar tidak menciptakan distorsi perilaku. Kalibrasi penilaian harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar formalitas. Yang tidak kalah penting, organisasi perlu mengubah cara pandang terhadap kategori “average”. Rata-rata bukan berarti gagal, melainkan fondasi yang menjaga keberlangsungan kerja sehari-hari.

Antara Terlihat Unggul dan Benar-Benar Unggul

Pada akhirnya, banyak organisasi tidak kekurangan strategi, teknologi, atau talenta. Masalah terbesar justru terletak pada ketidakberanian untuk melihat diri sendiri secara apa adanya.

Kejujuran memang tidak nyaman. Akan ada karyawan yang nilainya turun, bonus yang tidak sebesar harapan, dan realitas yang harus diterima. Namun tanpa itu, seluruh sistem hanya akan menjadi ilusi kolektif.

Dan organisasi yang terlalu lama hidup dalam ilusi lambat laun akan kehilangan arah.

Pertanyaannya sederhana: apakah perusahaan ingin benar-benar menjadi organisasi unggul, atau hanya terlihat unggul di atas kertas?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan organisasi.