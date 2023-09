Ketua Dewan Pers Azyumardi Masih Jalani Perawatan Intensif di Malaysia

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Selangor, Malaysia, Sabtu (17/9/2022).

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan, tim dokter menyampaikan Azra belum bisa dipindahkan ke rumah sakit lain sampai kondisinya stabil.

Sebelumnya ia mengungkapkan ada rencana memindahkan Azra ke rumah sakit di Kuala Lumpur, namun masih menunggu persetujuan dari pihak rumah sakit yang akan menerima pasien.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Azra dirawat di ruang zona merah yang lazimnya digunakan untuk perawatan pasien terinfeksi COVID-19.

Menurut KBRI Kuala Lumpur, Keluarga Azra telah dihubungi dan dalam perjalanan menuju Kuala Lumpur.

Sebelumnya, penerima gelar Commander of the Order of the British Empire (CBE) itu sedang melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Ia sempat mengalami gangguan kesehatan dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur, dan segera mendapatkan penanganan medis dan dibawa ke Rumah Sakit Serdang di Selangor.

Ia mendapat undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk menghadiri Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.

Presiden ABIM Muhammad Faisal Abd Aziz saat ditemui di Rumah Sakit Serdang pada Jumat (16/9) sore mengatakan, Azra akan menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut.

Beberapa pembicara lainnya berasal dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Konferensi itu akan dibuka oleh Ketua Emeritus Institut Internasional Pemikiran Islam (IIIT) Anwar Ibrahim.

Wakil Presiden ABIM Muhammad Shazni yang menjemput Azra di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) mengatakan pada Jumat sore, pukul 15.33 waktu setempat, setelah pesawat tiba, dirinya masih sempat berkomunikasi lewat Whatsapp.

Namun Shazni mengatakan tidak sempat bertemu karena Azra langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Azra segera mendapat penanganan medis di Departemen Trauma dan Gawat Darurat Rumah Sakit Serdang di Selangor, Malaysia pada Jumat sore.