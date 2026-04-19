Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditusuk di Bandara!

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, tewas ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Bandara, Minggu (19/4/2026).

Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menyebut peristiwa terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu korban baru tiba dengan pesawat dari Jakarta.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga Pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” kata Umasugi saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Korban sempat dibawa keluarga ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia karena luka yang dialami.“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” pungkasnya.