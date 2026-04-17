Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Pakar Soroti Lemahnya Sistem Seleksi Pejabat Publik

Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 - 2031 Hery Susanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan dan penetapan tersangka di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara/Muhammad Iqbal/agr)

Pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara (Untar), Hery Firmansyah, menilai kasus penetapan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dugaan korupsi menunjukkan adanya celah serius dalam sistem rekrutmen pejabat publik.

“Walaupun masih mengedapankan asas presumption of innocence, tapi tentu rekam jejak di posisi publik menjadi penting apa lagi terkait dengan fungsi tugas yang bersangkutan saat ini, publik tentu tak berharap hal ini terulang apa lagi yang dihadapi yang bersangkutan adalah perkara yang sangat ditentang atau sangat diperangi oleh publik,” kata Hery saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Alarm Keras

Menurut Hery, kasus ini menjadi alarm keras proses seleksi pejabat publik tidak cukup hanya mengandalkan aspek formal. Ia menekankan pentingnya integritas dan rekam jejak sebagai faktor utama, terutama untuk posisi strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung kemungkinan adanya faktor non-teknis dalam proses pemilihan pejabat, yang berpotensi merusak kualitas hasil seleksi.

“Tentu secara umum pemilihan semacam ini tak boleh berkaitan di luar profesionalitas, kompetensi dan kapabilitas namun secara fakta tak dipungkiri faktor non-teknis kedekatan dalam mungkin terjadi dalam pemilihan semacam ini. Maka tentu mata rantai ini harus diputus agar pemilihan yang dilakukan benar-benar mendapatkan hasil terbaik dengan sistem merit,” katanya membeberkan.

Kasus Suap Hery Susanto

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa perkara ini bermula dari sengketa antara PT TSHI dengan Kementerian Kehutanan terkait perhitungan PNBP.

Dalam perjalanannya, Hery Susanto yang saat itu menjabat sebagai Komisioner Ombudsman diduga mengeluarkan rekomendasi yang menguntungkan perusahaan tersebut.

Tak hanya itu, penyidik juga menduga adanya aliran dana sebesar Rp1,5 miliar yang diterima sebagai imbalan atas rekomendasi tersebut, yang berujung pada perubahan kebijakan Kementerian Kehutanan.