Ketum Golkar Perintahkan Sekjen Kawal Kasus Penikaman Nus Kei

Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi).

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, yang menjadi korban penikaman.

"Kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara. Saudara saya, Pak Nus, dan semoga diterima di sisi Allah SWT," kata Bahlil saat menghadiri acara di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil menyebut pihaknya telah meminta Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, untuk mendampingi proses penanganan perkara tersebut. Ia menegaskan kasus ini harus diusut hingga tuntas oleh aparat penegak hukum.

"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum, tapi DPP Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas dan bisa diselesaikan secara seksama," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Peristiwa penikaman terhadap Nus Kei terjadi di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, pada Minggu (19/4). Saat kejadian, korban baru saja tiba dari Jakarta.

Berdasarkan keterangan kepolisian, insiden itu berlangsung sekitar pukul 11.25 WIT. Korban kemudian dilarikan ke RS Karel Sadsuitubun sekitar pukul 12.00 WIT oleh keluarga.

Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat luka serius yang dideritanya.

Tak lama setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Keduanya berinisial HR (28) dan FU (36), yang ditangkap dalam waktu sekitar dua jam setelah penikaman terjadi.