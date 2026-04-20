Ketum PSSI Erick Thohir Kutuk Keras Aksi Tendangan Kungfu Fadly Alberto di Kompetisi EPA

Erick Thohir, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, saat menghadiri pertandingan kualifikasi Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia U23 dan Guinea U23 di Centre National du Football pada 9 Mei 2024 di Clairefontaine-en-Yvelines, Prancis. (Foto: FIFA/FIFA via Getty Images)

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengutuk keras dugaan aksi kekerasan yang dilakukan pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly Alberto Hengga, dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026.

Alberto, yang juga pernah membela Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025, kedapatan melakukan tendangan ala kungfu ke salah satu pemain Dewa United U-20 dalam laga lanjutan EPA Super League di Stadion Citarum, Minggu (19/4/2026).

Aksi tersebut membuat korban terpental dan langsung menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial.

“Iya, PSSI sudah menerima laporan tentang kejadian antara pertandingan Dewa United dan Bhayangkara di Elite Pro Academy. Dan Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) sangat mengutuk keras atas kejadian ini,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

PSSI pun kata Yunus telah menyiapkan langkah tegas atas dugaan tindakan kekerasan tersebut, termasuk terhadap pemain maupun ofisial kedua tim yang terlibat.

“PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya,” ucap Yunus.

“Dan diminta ini menjadi prioritas sidang Komdis untuk segera dilaksanakan dan diputuskan. PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Dan tentu siapapun yang terlibat dalam kasus ini, PSSI dan Komite Disiplin akan mengambil tindakan,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, Yunus menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan berharap semua pihak dapat menahan diri saat berada di lapangan.

“Sekali lagi, kami prihatin dengan kejadian hal ini. Masih ada peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi di pemain. Kami sangat tidak berharap dan kami mohon kepada pemain apapun yang terjadi di lapangan, tetap selalu bersikap jangan emosional, sabar, dan tentu ini juga akan merugikan pemain itu sendiri termasuk merugikan klub,” tuturnya.

Sebelumnya, selain Fadly Alberto, beberapa pemain dan ofisial Bhayangkara FC U-20 juga disebut terlibat, yakni Ahmad Catur Prasetyo, Agilah Aljundi, serta Ferdiansyah yang merupakan bagian dari tim kepelatihan.