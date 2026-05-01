Keuangan Warga AS Terpuruk, 55 Persen Mengaku Makin Memburuk pada 2026

Lebih dari setengah warga Amerika Serikat menilai kondisi keuangan mereka semakin memburuk pada 2026.(Foto: NYT)

Lebih dari separuh warga Amerika Serikat (AS) kini berada dalam tekanan keuangan yang semakin berat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika kebijakan domestik era Donald Trump, mayoritas publik AS mengaku kondisi finansial mereka memburuk pada 2026.

Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis Gallup baru-baru ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Lebih dari separuh warga Amerika Serikat menyatakan kondisi keuangan mereka semakin memburuk, dengan banyak di antaranya khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan bulanan.

Survei tersebut menyebutkan prospek keuangan warga AS pada 2026 berada pada tingkat “terburuk dalam sejarah,” dengan 55 persen responden mengatakan kondisi keuangan mereka memburuk, meningkat dari 53 persen pada tahun lalu dan 47 persen pada 2024.

Temuan itu memperpanjang tren negatif selama lima tahun berturut-turut, di mana lebih banyak warga Amerika merasa kondisi keuangan mereka memburuk dibanding membaik.

Dalam laporan Anadolu Agency dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026), Gallup mencatat, periode serupa terakhir kali terjadi saat Resesi Besar pada 2007–2009.

Kekhawatiran publik pun meluas ke berbagai aspek kehidupan. Sebanyak 62 persen responden mengaku khawatir tidak memiliki cukup dana untuk masa pensiun, sementara 60 persen cemas tidak mampu menanggung biaya medis jika terjadi kecelakaan serius atau penyakit berat.

Selain itu, 54 persen menyatakan kekhawatiran terhadap hasil investasi dan kemampuan mempertahankan standar hidup.

Tak hanya itu, hampir separuh responden juga mengaku khawatir terhadap biaya layanan kesehatan rutin.

Sebanyak 41 persen menyatakan kesulitan membayar tagihan bulanan, dan 40 persen mencemaskan biaya pendidikan tinggi.

Gallup menyebut kekhawatiran terkait keterjangkauan menjadi faktor dominan tahun ini.

Isu inflasi, biaya energi, perumahan, dan layanan kesehatan, serta biaya pendidikan, transportasi, dan pengasuhan anak jauh melampaui jenis kekhawatiran keuangan lainnya.

Lonjakan harga konsumen menjadi pemicu utama tekanan tersebut. Survei mencatat kenaikan harga baru-baru ini menyebabkan kesulitan finansial bagi sekitar 55 persen responden.

Bahkan, sekitar 13 persen responden menyebut kenaikan harga minyak dan gas sebagai kekhawatiran utama, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Fenomena itu menjadi alarm serius bagi perekonomian AS, sekaligus menandakan bahwa krisis keterjangkauan kini semakin dalam menggerus daya tahan finansial masyarakat.

Jika tren ini berlanjut, tekanan ekonomi bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas sosial dan politik negeri tersebut.