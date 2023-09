Keunggulan Wuling New Cortez yang Pede Bersaing di Segmen Gemuk

Segmen kendaraan keluarga atau multi purpose vehicle (MPV) masih jadi daya tarik tersendiri bagi para produsen mobil. Tak heran pangsa pasarnya paling besar ketimbang jenis kendaraan lain. Tak mengherankan juga persaingan di segmen mobil keluarga itu kian panas, terutama dalam hal penawaran fitur canggih.

Meski terbilang sebagai pemain baru, Wuling Indonesia tidak lantas gentar bersaing dengan para rivalnya. Wuling New Cortez menjadi andalan pabrikan asal China dengan logo lima berlian tersebut.

Wuling New Cortez yang punya banderol mulai dari Rp277,3 juta tidak lantas pelit ketika menawarkan sederet teknologi canggih kepada pencintanya. Sebagai pemain di kelas MPV Medium, model ini hadir dengan berbagai pilihan guna menyesuaikan beragamnya kebutuhan konsumen, seperti New Cortez CE dan New Cortez EX.

New Cortez CE terbilang masih segar karena baru diluncurkan pada tahun ini. Dengan harga masih di bawah sejumlah rivalnya di kelas Low MPV, New Cortez CE justru sudah memberikan banyak fitur layaknya mobil premium. Misalnya, Wuling Remote Control Apps, Wuling Indonesian Command (WIND), captain seat terbaru hingga layar multimedia layar sentuh seluas 10,25 inci.

Head unit baru berukuran jumbo mampu melakukan mirrorlink nirkabel, USB fast charging, internet connectivity, navigasi hingga pengaturan kendaraan yang membuat mengemudi menjadi lebih praktis, menyenangkan sekaligus aman.

Anda juga bisa memanfaatkan Wuling Indonesian Command (WIND) berupa voice command berbahasa Indonesia untuk menyalakan, mematikan, atau mengoperasikan beragam fitur kendaraan.

Mulai dari mengatur pendingin udara, jendela, sampai akses fitur hiburan seperti musik atau radio, melakukan panggilan telepon, menjalankan aplikasi hingga informasi lainnya.

New Cortez CE mengusung mesin 1,5 liter turbocharged bertenaga hingga 140 HP pada 5.200 rpm dan torsi 250 Newton meter di putaran 1.600 rpm hingga 3.600 rpm dengan transmisi CVT yang halus dan responsif dilengkapi empat mode pilihan berkendara normal, eco, sport dan 8-speed manual simulation.

Adapun New Cortez EX merupakan varian tertinggi dari New Cortez yang dijual Rp315,65 juta. Selain memuat berbagai fitur dari varian CE, tipe EX memiliki kelengkapan lain yang lebih berkelas, semisal electric sunroof, seat tray multipurpose, warna panel interior yang berbeda, lampu atmosfer pada kabin, AC digital, hingga pengaturan kursi elektrik.

New Cortez EX juga menggunakan mesin 1.5 liter turbocharged yang sama seperti di varian CE.