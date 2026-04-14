Khawatir Balasan Iran di Laut Merah, Saudi Desak Trump Hentikan Blokade Selat Hormuz

Ukuran Font Kecil Besar

Arab Saudi mulai menunjukkan kegelisahan luar biasa atas manuver militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia. Riyadh dilaporkan mendesak Washington untuk segera menghentikan blokade di Selat Hormuz dan meminta Presiden Donald Trump kembali membuka pintu perundingan dengan Teheran.

Mengutip laporan Wall Street Journal dari sumber pejabat regional pada Selasa (14/4/2026), desakan ini muncul setelah Trump resmi memberlakukan blokade angkatan laut di jalur nadi energi dunia tersebut sejak Senin (13/4/2026) pukul 21.00 WIB.

Langkah ekstrem Washington ini merupakan buntut dari kegagalan perundingan di Islamabad, Pakistan, akhir pekan lalu. Padahal, perundingan itu diharapkan menjadi titik balik untuk mengakhiri agresi AS-Israel ke Iran sejak 28 Februari yang telah merenggut lebih dari 1.400 nyawa.

Ketakutan Akan Efek Domino

Riyadh khawatir blokade yang niatnya menjepit Iran justru akan memicu 'serangan balik' yang melumpuhkan ekonomi Arab Saudi sendiri. Iran diyakini memiliki kemampuan untuk membalas dengan menutup Bab al-Mandab, titik rawan di Laut Merah yang menjadi jalur utama ekspor minyak mentah Saudi ke pasar global.

"Negara-negara Teluk tidak ingin perang berakhir dengan Iran menguasai Selat Hormuz, jalur kehidupan ekonomi mereka. Namun, Arab Saudi dan negara tetangganya kini mendesak AS menyelesaikan masalah ini di meja perundingan," tulis laporan tersebut.

Bagi Saudi, kehilangan kendali atas Selat Hormuz adalah bencana, namun memicu Iran untuk menutup Bab al-Mandab adalah bunuh diri ekonomi. Jalur Laut Merah kini menjadi satu-satunya harapan bagi sisa-sisa ekspor minyak mereka yang masih bisa berjalan di tengah konflik.

Celah Diplomasi Masih Terbuka

Meskipun retorika dari Washington maupun Teheran saat ini berada pada level paling keras, pengamat menilai celah diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Baik AS maupun Iran dikabarkan masih terlibat aktif dengan pihak mediator.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kedua musuh bebuyutan ini sebenarnya terbuka untuk memulai kembali pembicaraan. Syaratnya cuma satu: masing-masing pihak harus menunjukkan fleksibilitas yang cukup untuk menurunkan ego maksimalis mereka.

Kini, bola panas berada di tangan Gedung Putih. Apakah Trump akan mendengarkan sekutu terdekatnya di Teluk untuk meredam tensi, atau tetap bersikeras dengan blokade yang berisiko menyeret dunia ke dalam krisis energi yang jauh lebih dalam. Satu yang pasti, stabilitas ekonomi dunia kini bergantung pada seberapa tenang para pemimpin di Washington dan Teheran dalam merespons desakan Riyadh ini.