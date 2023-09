Kim Kardashian Resmi Berpisah dari Kanye West

Kim Kardashian (41) resmi melajang setelah pengadilan Los Angeles, California, AS mengabulkan permintaannya untuk bercerai dengan rapper Kanye West (44) setelah hampir delapan tahun menikah.

Pebisnis dan bintang reality show 'Keeping Up with the Kardashian' ini mengajukan perceraian setahun lalu, menyebut perbedaan yang tak bisa diselesaikan dengan Kanye West sebagai alasan. Pasangan ini dianugerahi empat anak yang berusia dua hingga delapan tahun.

Kanye West tidak setuju dengan perceraian itu dan terang-terangan meminta Kim Kardashian untuk kembali rujuk. Dalam unggahan barunya di Instagram, dia mengkritik cara Kim Kardashian mengasuh anak dan hubungannya dengan aktor Pete Davidson dari 'Saturday Night Live'.

Kim Kardashian dan Kanye West menikah pada Mei 2014, menjadi salah satu pasangan yang paling banyak diperbincangkan di Hollywood, dan keduanya dijuluki 'Kimye'.

Ini adalah pernikahan pertama bagi Kanye West dan yang ketiga bagi Kim Kardashian setelah sempat menikah dengan pemain basket Kris Humphries dan produser musik Damon Thomas.