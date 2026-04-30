Profil Kim Keon-hee, Istri Mantan Presiden Korsel yang Punya Segudang Skandal

Kim Keon Hee adalah mantan Ibu Negara Korea Selatan yang dikenal sebagai sosok stylish, karena sering berpenampilan yang menimbulkan kesan wanita mandiri yang elegan. Namun, citra tersebut sangat kontras dengan kehidupan nyatanya.

Alih-alih menjalankan peran sebagai ibu negara yang baik, ia justru memanfaatkan posisinya demi kepentingan pribadi, mulai dari skandal manipulasi saham hingga gratifikasi barang mewah.

Dari total 16 tuduhan yang diajukan jaksa, pengadilan berhasil menyatakan ia bersalah atas tiga kasus utama dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara serta denda sebesar 50 juta won.

Biodata Kim Keon-hee

Nama lengkap : Kim Keon Hee

: Kim Keon Hee Tempat, tanggal lahir : Korea Selatan, 2 September 1972

: Korea Selatan, 2 September 1972 Zodiak : Virgo

: Virgo Orang tua: Choi Eun-sun

Choi Eun-sun Pasangan : Yoon Suk Yeol

: Yoon Suk Yeol Pendidikan : Kyonggi University

: Kyonggi University Pekerjaan: Pebisnis

Lahir dengan nama asli Kim Myeong-sin, wanita yang lahir pada 2 September 1972 di Yangpyeong ini mengubah merubah namanya menjadi Kim Keon Hee pada 2008.

Kim Keon Hee memiliki latar belakang pendidikan yang prestisius di bidang seni.

Setelah lulus dari Myungil Girl’s High School, ia melanjutkan studi dengan mengambil pendidikan seni di Universitas Kyonggi.

Lalu pada 2007, Kim mendirikan Covana Contents, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam bidang pameran seni.

Perihal latar belakang kedua orang tuanya, Kim Keon Hee telah kehilangan sosok sang ayah sejak duduk di bangku SMP.

Sementara ibunya, diketahui bernama Choi Eun-sun yang pernah terlibat kasus hukum atas tuduhan mengoperasikan rumah sakit lansia tanpa izin medis pada 2013.

Perihal kehidupan pribadinya, Kim Keon Hee menikah dengan Yoon Suk-yeol, mantan presiden Korea Selatan pada Maret 2012.

Meski telah menikah lebih dari 14 tahun lamanya, mereka belum dikaruniai anak dan memilih merawat empat anjing serta tiga kucing di rumah.

Fakta Kim Keon Hee

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah sederet fakta tentang Kim Keon Hee yang harus diketahui:

1. Punya Nama Lahir yang Berbeda

Wanita kelahiran tahun 1972 ini ternyata lahir dengan nama Kim Myeong-sin. Pada tahun 2008, ia mengganti namanya menjadi Kim Keon Hee.

Di Korea Selatan, mengganti nama sangat umum dilakukan untuk keperluan profesional maupun pribadi.

2. Sangat Menyukai Dunia Seni

Saat berkuliah di Universitas Kyonggi, Kim Keon Hee mengambil jurusan melukis. Bahkan sebelum menjadi ibu negara, ia mengawali karier di industri seni sebagai instruktur di sekolah dan universitas.

3. Punya Perusahaan

Pada tahun 2009, Kim Keon Hee mendirikan COVANA Contents, sebuah perusahaan yang berfokus pada perencanaan pameran seni.

4. Skandal Resume

Sebelum menjadi ibu negara, Kim Keon Hee pernah tersandung skandal pemalsuan riwayat pekerjaan.

Resume miliknya tersebut disebut terlalu melebih-lebihkan riwayat pekerjaan dan keterampilan yang dimilikinya.

5. Menikah dengan Yoon Suk Yeol

Kim Keon Hee menikah dengan Yoon Suk Yeol pada Maret 2012. Sang suami merupakan mantan presiden Korea Selatan periode 2022-2024.

Meski pernikahannya sudah berjalan lebih dari 14 tahun, pasangan ini belum dikaruniai anak dan memilih hidup dengan empat anjing, serta tiga kucing.

6. Ibu Negara Paling Stylish

Selama menjadi Ibu Negara , Kim Keon Hee dikenal sebagai ibu negara yang sangat stylish, karena selalu tampil maksimal dalam berbagai kesempatan.

Biasanya, ibu negara Korea Selatan tampil sangat sederhana dan menampilkan citra yang sopan. Sementara Kim Keon Hee lebih condong menampilkan citra yang berkelas, mandiri, dan perempuan profesional.

Deretan Kasus yang Membuat Kim Keon Hee Dihukum

Mantan ibu negara Kim Keon Hee divonis hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar 50 juta won (sekitar Rp586 juta) oleh Pengadilan Tinggi Seoul.

Ada 16 tuduhan yang diajukan oleh jaksa Penasihat Khusus kepadanya, namun baru sebagian dari tuduhan tersebut yang dinyatakan terbukti secara sah.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah sederet kasus dan pelanggaran yang menyatakan kim bersalah:

1. Manipulasi Saham

Merupakan perkara terberat Kim Keon Hee. Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bukti bahwa pada tahun 2010, Kim menyerahkan akun sekuritas yang berisi dana sebesar 2 miliar won kepada sebuah perusahaan manajemen aset.

Akun tersebut terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk penjualan 180.000 lembar saham Deutsch Motors yang memengaruhi harga pasar secara artificial.

Dalam perkara ini, Kim Keon Hee diduga meraih keuntungan lebih dari 800 juta won atau sekitar Rp9,39 miliar.

Kim kemudian dinyatakan bersalah karena terbukti ikut serta dalam manipulasi saham Deutsch Motors.

2. Gratifikasi Barang Mewah

Sebagai Ibu Negara, Kim Keon Hee harus menjaga sikap dan tidak membuka tangan lebar untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun.

Tapi ternyata, Kim Keon Hee malah menerima hadiah dari pihak Gereja Unifikasi antara April hingga Juli 2022.

Hadiah yang diterima bukan barang biasa, melainkan barang-barang mewah berupa tas tangan Chanel, tas Dior, hingga kalung berlian merek Graff, yang diberikan sebagai imbalan atas “bantuan” atau akses pengaruhnya.

Dalam perkara ini, Kim terbukti melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi (UU Kim Young-ran) yang melarang pasangan pejabat publik menerima hadiah dalam nilai tertentu.

3. Pelanggaran Undang-Undang Dana Politik

Kasus ini berkaitan dengan posisi politik suaminya dan dianggap serius karena mencederai integritas proses demokrasi dan transparansi keuangan di lingkaran pemerintahan.

Dalam kasus ini, pengadilan menemukan adanya aliran dana atau dukungan finansial yang tidak dilaporkan secara transparan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Korea Selatan.