Kinerja Cemerlang di 2022, Bank DKI Panen Penghargaan

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menerima penghargaan Best Public Relation in Company Management on Expanding Banking Access and Services Through Collaboration With Various Stakeholders dari lembaga riset dan media Warta Ekonomi, Jakarta, Jumat (24/2/2023). (Foto: Antara).

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengapresiasi kinerja perseroan memasuki 2023. Banyak capaian positif termasuk pengakuan atas kinerja atau penghargaan yang diraih.

“Penghargaan Best Public Relation in Company Management on Expanding Banking Access and Services Through Collaboration With Various Stakeholders untuk kategori bank regionald dari lembaga riset dan media Warta Ekonomi, cukup membanggakan kami," papar Fidri dikutip di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Dia mengatakan, penghargaan yang diterima pada Jumat (24/2/2023), merupakan rentetan apresiasi yang telah diterima Bank DKI sejak awal 2023. Sebelumnya, Bank DKI telah memperoleh 15 penghargaan. Yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023 oleh Infobank, dan Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation and Create Appropriate Strategy oleh Warta Ekonomi.

Dia mengatakan, apresiasi yang berharga atas konsistensi penerapan strategi komunikasi Bank DKI dalam upaya menjaga citra positif perseroan, diwujudkan melalui inovasi strategi komunikasi dengan mengadaptasikan tren komunikasi terkini. "Terlebih pada 2023, dengan tema Transformasi Menuju Ekosistem Digital & SDM Yang Profesional, Bank DKI berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi, termasuk upaya maksimal dalam mengkomunikasikan penerapan kolaborasi Bank DKI dengan berbagai entitas dalam rangka mendorong perluasan inklusi keuangan," papar Fidri.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, penghargaan ini memotivasi BankDKI untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produk dan layanan. ”Seiring implementasi Program Transformasi 5.0, Bank DKI semakin adaptif dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih personal, mobile dan handal, melalui aplikasi New JakOne Mobile yang hadir dengan tampilan yang lebih menarik, user friendly serta fitur yang semakin lengkap," kata Arie.

Arie menjelaskan, seiring pertumbuhan bisnis Bank DKI cukup menjanjikan, terbukti dengan raihan 34 penghargaan sepanjang 2022. Bank DKI juga ditetapkan sebagai 20 bank terbaik di Indonesia pada 2022 atau World's Best Banks versi majalah Forbes.

Dan, Direktur Utama Bank DKI Masuk ke dalam jajaran TOP 100 CEO 2022 versi majalah Infobank; TOP BUMD 2022 sebagai BPD Berpredikat "Excellent" pada kategori KBMI 2 Bank dengan Aset Rp50 Triliun s.d. Rp100 Triliun oleh Majalah Infobank; The Best Performance Bank Kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD Aset > Rp30 Triliun) oleh Bisnis Indonesia; The Best Bank in Digital Services Kategori BPD Aset > Rp30 T oleh Majalah Tempo.