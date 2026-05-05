Kino Indonesia Dorong Keluarga Bangun Kehidupan Bermakna Lewat Pilihan Sehari-hari yang Lebih Tepat

Head of PR Kino Indonesia, Arviane D.B Menjelaskan Komitmen Kino Dalam Mendukung Mindful Consumption & Mindful Living Untuk Keluarga Indonesia.

Usai Ramadan dan Idulfitri, masyarakat Indonesia memasuki fase refleksi yang tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga mendorong evaluasi terhadap cara menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola konsumsi dan pengelolaan prioritas keluarga.

Menjawab momentum tersebut, Kino Indonesia menghadirkan Media Gathering Halal Bihalal bertema “Building Meaning in Every Family Choice”, sebagai ruang untuk kembali terhubung sekaligus memperkuat makna di balik setiap keputusan keluarga.

Di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, kehidupan yang bermakna kini tidak lagi ditentukan oleh pencapaian besar semata, melainkan oleh keputusan kecil yang konsisten setiap hari, yang dapat dimulai dari cara keluarga mengelola kebutuhan, memilih produk, hingga menetapkan prioritas.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin selektif dan berorientasi pada nilai, di mana setiap pilihan menjadi bagian dari upaya membangun kualitas hidup yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Sebagai perusahaan dengan portofolio lebih dari 30 merek ternama di Indonesia dan berbagai negara yang mencakup kategori personal care, food, beverage, household, health and wellness, hingga pet care, Kino terus menunjukkan relevansinya di tengah dinamika kebutuhan konsumen.

Meski terus berkembang di kancah internasional, Kino tetap berpegang pada akar dan nilai-nilai lokal, dengan menghadirkan inovasi yang lahir dari budaya, kebutuhan, dan semangat masyarakat Indonesia.

Arviane D.B., Head of PR Kino Indonesia, menegaskan bahwa konsep meaningful living menjadi semakin relevan dalam kehidupan keluarga modern.

“Meaningful living bukan lagi tentang seberapa banyak kita membeli, tetapi bagaimana kita memilih dengan lebih sadar dan bernilai. Kino Indonesia hadir dengan peran ganda, sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari sekaligus perusahaan yang tumbuh bersama keluarga Indonesia. Di sinilah relevansi perusahaan dan literasi finansial bertemu untuk mendukung gaya hidup yang lebih holistik,” ujarnya, Selasa (05/05/2026).

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kino memperkuat perannya melalui tiga pilar utama, yaitu Generational Connection, Relevant Innovation, dan Meaningful Living. Dengan pendekatan yang agile dan adaptif, Kino terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen di berbagai tahap kehidupan.

“Kami tidak berhenti berinovasi. Setiap produk lahir dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen di setiap generasi,” tambah Arviane.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Kino menghadirkan berbagai solusi praktis dalam keseharian konsumen, di antaranya melalui PIA 100 sebagai inovasi camilan keluarga yang memadukan cita rasa klasik dengan format modern untuk mendukung kebersamaan yang lebih praktis menjadikan PIA100 Enaknya100.

Cap Panda Cincau Hijau sebagai minuman cincau kemasan pertama di Indonesia tanpa bahan pengawet dan menjawab kebutuhan akan minuman pelepas dahaga yang menyehatkan, menjadikannya solusi kesegaran instan.

Ellips sebagai pionir hair vitamin di Indonesia yang terus mendukung perempuan dan siap jaga rambut untuk tampil percaya diri dalam keseharian sekaligus berperan penting dalam pengambilan keputusan keluarga.

Ketiga merek ini mencerminkan bagaimana inovasi tidak hanya berfungsi sebagai produk, tetapi juga sebagai solusi yang mendukung gaya hidup yang lebih mindful dan bernilai.

Dari perspektif finansial, keputusan konsumsi sehari-hari juga memiliki peran signifikan dalam membentuk kualitas hidup jangka panjang. Mike Rini CFP, Financial Planner dari Mitra Rencana Edukasi yang hadir dalam diskusi, menekankan pentingnya kebiasaan kecil dalam membangun kesehatan finansial.

"Banyak orang fokus pada keputusan besar, padahal keputusan kecil sehari-hari justru paling menentukan kondisi finansial jangka panjang. Smart spending bukan tentang membatasi diri, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih intentional dan selaras dengan kebutuhan, nilai, dan prioritas hidup,” jelasnya.

Ia menambahkan periode pasca Lebaran menjadi momentum refleksi alami bagi keluarga Indonesia untuk mengevaluasi kembali pola pengeluaran dan membangun kebiasaan konsumsi yang lebih sehat.

"Mindful consumption berarti membeli dengan purpose, bukan karena FOMO atau impulsif. Ketika kita memilih produk yang tepat yang praktis, berkualitas, dan sesuai kebutuhan, kita sebenarnya sedang berinvestasi pada kualitas hidup jangka panjang,” papar Mike.

Melalui kolaborasi ini, Kino ingin mendorong diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya keseimbangan antara koneksi emosional dan keputusan finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai perusahaan lokal asli Indonesia, Kino memposisikan diri sebagai enabler yang mempermudah keluarga dalam mengambil keputusan yang lebih bijak. Pada akhirnya, Kino percaya bahwa kehidupan yang bermakna dibangun dari pilihan-pilihan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Dengan terus menghadirkan inovasi yang relevan, mudah diakses, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, Kino berkomitmen untuk tumbuh bersama keluarga Indonesia lintas generasi dalam menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, bernilai, dan bermakna.