Kisah Dokter Gaza Tolak Menyerah, Bangun Klinik di Tengah Puing Perang

Seorang dokter Palestina, dr. Abdul Salam Kahil, membangun kembali klinik yang berdiri di atas reruntuhan rumahnya sendiri, di Kamp Pengungsi Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza, yang telah hancur sebagian akibat bombardir militer penjajah Zionis.(Foto: Gaza/Mohammed Rabah)

Ukuran Font Kecil Besar

Dentuman bom mungkin telah merobohkan bangunan, tetapi tidak mampu meruntuhkan tekad seorang dokter Palestina di Gaza.

Di tengah puing-puing perang yang masih berasap dan krisis kemanusiaan yang kian mencekik, dr. Abdul Salam Kahil dari Kamp Pengungsi Al-Shati, sebelah barat Kota Gaza, memilih kembali, bukan untuk menyerah, melainkan untuk melawan dengan cara paling sunyi, yakni menyembuhkan.

Dari klinik yang berdiri di atas reruntuhan rumahnya sendiri yang telah hancur sebagian akibat bombardir militer penjajah Zionis, ia mengirim pesan kuat kepada dunia, bahwa di Gaza, harapan tidak mati, ia justru dilahirkan kembali dari kehancuran.

Dinding retak dan langit-langit berlubang menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya dampak perang yang meluluhlantakkan kehidupan warga.

Namun, dari reruntuhan itulah, harapan justru dibangun kembali.

Berdasarkan laporan langsung dari Jurnalis Gaza, Palestina, Mohammed Rabah diterima inilah.com, Jumat (17/4/2026), klinik yang dr. Kahil dirikan jauh dari kata layak. Peralatan medis yang digunakan adalah hasil penyelamatan dari bawah puing-puing bangunan.

Dengan keterbatasan itu, warga sekitar bahkan menjulukinya sebagai “klinik gigi paling aneh” di Gaza. Meski demikian, bagi para pasien, tempat itu adalah satu-satunya harapan untuk mengurangi rasa sakit yang mereka derita.

Krisis Kesehatan Memburuk

Di balik kisah keteguhan ini, Gaza tengah menghadapi krisis kesehatan publik yang kian memburuk dan mencapai titik “katastrofik”.

Para pejabat kesehatan dan organisasi kemanusiaan memperingatkan pembatasan bantuan, kelangkaan obat-obatan dan peralatan medis, hancurnya rumah sakit serta klinik, hingga kondisi hidup yang sangat memprihatinkan, telah memperparah penderitaan sekitar 1,2 juta warga Palestina yang tersebar di lebih dari 1.600 kamp pengungsian di seluruh Jalur Gaza.

Setiap hari, dampak dari pembatasan masuknya pasokan medis terasa nyata di rumah sakit dan klinik. Kebutuhan terus membengkak, namun bantuan yang masuk jauh dari cukup.

Di perbatasan, truk-truk berisi makanan dan obat-obatan sebenarnya telah menunggu, tetapi terhambat dan tidak diizinkan masuk.

Situasi tersebut memperlihatkan ironi kemanusiaan: bantuan ada, tetapi tak sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan.

Mengenang saat dirinya kembali setelah gencatan senjata diumumkan, dr. Kahil mengungkapkan, “Setelah perang berakhir dan gencatan senjata diumumkan, saya kembali ke tempat ini dan kehancurannya sangat besar.”

Banyak pasiennya yang menyarankan agar ia membuka klinik sementara di tenda pengungsian. Namun ia menolak. Baginya, tempat yang hancur itu justru harus menjadi simbol kebangkitan.

“Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan membuka kembali klinik saya di tempat yang sama yang telah dihancurkan oleh perang,” ujarnya.

Misi Tak Berhenti

Keputusan tersebut bukan hanya soal lokasi, melainkan bentuk komitmen moral sebagai seorang tenaga medis. Di tengah krisis kemanusiaan yang akut, ia memilih tetap hadir untuk rakyatnya.

“Sebagai dokter, kami tidak bisa meninggalkan orang-orang. Kami harus terus meringankan rasa sakit mereka, itulah misi kami,” ungkap dr. Kahlil.

Di tengah kelangkaan alat kesehatan, keterbatasan obat-obatan, serta listrik yang kerap padam, dia tetap memberikan layanan medis dasar.

Dr. Kahil memprioritaskan penanganan darurat dan pereda nyeri bagi warga serta para pengungsi yang hidup dalam kondisi serba sulit.

Ia menggambarkan situasi yang dihadapi dengan jujur, “Kondisinya sangat sulit. Sebagian besar wilayah hancur, kehidupan sangat keras dan penderitaan sangat besar. Namun saya berhasil kembali bekerja dengan sumber daya yang sangat minim.”

Menjaga Denyut Kemanusiaan

Sebelum membuka kembali kliniknya, ia membersihkan sendiri tempat tersebut yang sebelumnya dipenuhi puing dan nyaris tak berbentuk.

Tidak ada dinding utuh, tidak ada perabot yang tersisa. Dengan tekad kuat, ia memulihkan ruang itu hingga cukup layak untuk melayani pasien.

Apa yang dilakukan dr. Kahil melampaui tugas profesi. Ia sedang menjaga denyut kemanusiaan agar tetap hidup di tengah situasi yang nyaris mematikan harapan.

Dalam pesannya kepada dunia internasional dan organisasi kemanusiaan, ia menyampaikan seruan mendesak, “Selamatkan rakyat Gaza. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat keras. Blokade ini mencekik dan tidak adil, dan perang telah menghancurkan segalanya, fondasi kehidupan itu sendiri.”

Kisah dr. Abdul Salam Kahil bukan sekadar tentang membuka kembali sebuah klinik. Ini adalah simbol perlawanan terhadap keputusasaan, bukti bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dari reruntuhan paling dalam.

Di tengah puing perang, ia tidak hanya merawat luka fisik, tetapi juga menjaga asa, bahwa kehidupan harus terus berjalan, dan kemanusiaan tidak boleh dikalahkan.