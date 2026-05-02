4 Kisah Mistis di Istana Kepresidenan, Jadi Alasan Jokowi Tinggal di Istana Bogor?

Sepanjang sejarah, Istana Merdeka yang berdiri megah di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hanya pernah ditinggali oleh tiga presiden yang menjabat, yaitu Soekarno, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan SBY.

Di luar Presiden Joko Widodo, presiden pendahulunya memilih tinggal di kediaman pribadi yang memang berada di Jakarta.

Alih-alih di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo lebih memilih tinggal di Istana Kepresidenan yang ada di Bogor bersama istrinya, Ibu Iriana.

Menurut rumor yang beredar, Jokowi sengaja tinggal di Istana Bogor karena punya pengalaman mistis di Istana Merdeka.

Mengingat Istana Merdeka dibangun pada tahun 1873, tidak heran jika bangunan bersejarah tersebut memiliki suasana seram di setiap sudutnya.

Kumpulan Kisah Horor di Istana Merdeka

1. Hantu Penghuni Istana Merdeka

Sejumlah orang yang bekerja di lingkungan Istana Merdeka, mengaku pernah merasakan pengalaman mistis, salah satunya adalah putri kandung Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid.

Bahkan di saat Presiden Jokowi pertama dilantik, Yenny pernah berbagi cerita kepadanya bahwa Istana Merdeka punya hawa mistis, “Ac terlalu dingin karena dipasang sentral, banyak tikus, dan nyamuk. Banyak hantunya pula,” ucapnya.

Jauh sebelum itu, dalam buku bertajuk Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton, menceritakan kalau Presiden Soeharto sering kesulitan tidur karena takut dengan hantu-hantu yang bergentayangan di sana.

Tidak hanya itu saja. Munib Huda Muhammad, mantan ajudan Gus Dur, turut mengonfirmasi bahwa sejumlah orang-orang yang bekerja di Istana Merdeka, percaya bahwa ada hantu yang menghuninya.

Ia juga mengaku pernah merasakan suasana mistis dan itu wajar mengingat usia bangunannya sudah mencapai ratusan tahun.

2. Ranjang Bung Karno

Di Istana Merdeka, ada sebuah ruangan yang menyimpan ranjang berukuran besar yang pernah menjadi tempat peristirahatan Sang Proklamator, yakni Bung Karno.

Tidak ada satu kepala negara yang berani menempati kamar tersebut, sampai Jokowi menjadi orang pertama yang berani tidur di ranjang tersebut, sebelum akhirnya memutuskan tinggal di Istana Bogor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku kalau ranjang tersebut memiliki aura mistis yang sangat kuat.

Namun, ia tidak kaget saat mendengar Jokowi pernah tidur di ranjang tersebut, mengingat ia juga pernah meniduri kamar yang pernah ditempati Bung Karno di rumah dinasnya di Solo.

3. Pohon Trembesi, Ki Hujan

Ki Hujan adalah nama sebuah pohon trembesi berukuran besar yang berada di tengah-tengah halaman Istana Merdeka.

Pohon yang sudah ada sejak 1870 itu memiliki cabang pohon unik yang membuatnya terlihat seperti payung yang besar.

Suasananya yang begitu teduh membuat sejumlah petinggi negara kerap menggelar acara di bawahnya.

Namun di balik suasananya yang begitu teduh, pohon besar itu memiliki kisah mistis di era kepemimpinan Presiden Gus Dur.

Kala itu, Gus Dur dan keluarga yang masih tinggal di Istana Merdeka, menggelar acara pengajian di sana.

Tak lama setelahnya, Ki Hujan mengeluarkan asap putih dan membuat putrinya, Yenny, merasa takut. Gus Dur kemudian menenangkannya dan berkata “mereka juga mau ikutan mengaji”.

Menurut rumor yang beredar juga, pohon tersebut terdapat sosok jin besar berbadan hitam dan bermata merah.

4. Misteri Terowongan Bawah Tanah Istana Merdeka

Istana Merdeka menyimpan satu misteri berupa terowongan raksasa yang ada di bawahnya.

Keberadaan terowongan ini kembali mencuat setelah Pasukan Katak dari TNI Angkatan Laut, mencoba menelusuri terowongan untuk melakukan pengecekan saluran air tanah di sekitar Istana.

Dalam penelusurannya, Pasukan Katak menemukan kulit kabel di gorong-gorong dan 6 cabang terowongan yang terhubung ke sebuah jalan rahasia yang hingga kini tidak diketahui kemana arahnya.