Kisah Mao Zedong, Pemimpin dan Pendiri Republik Rakyat China yang Dekat dengan Soekarno

Mao Zedong adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah dunia. Ia dikenal sebagai pendiri Republik Rakyat China yang berhasil mengubah negara agraris menjadi komunis besar di Asia.

Melalui perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, ia berhasil menyatukan daratan Tiongkok di bawah bendera komunisme pada tahun 1949.

Terlepas dari kebijakannya yang radikal, Mao dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat hangat, khususnya dalam menjaga diplomasi antar-negara, terutama terhadap Indonesia.

Masa Muda dan Pendidikan Mao Zedong

Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember 1893 dari keluarga Mao, petani kaya raya di Shaoshan, Provinsi Hunan, Tiongkok.

Meski terlahir dari keluarga yang cukup terpandang, Mao Zedong tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak, karena sang ayah menganggap pendidikan sebagai alat pembukuan.

Itulah sebabnya, Mao hanya mengenyam pendidikan hingga usia 13 tahun karena ia dipaksa berhenti sekolah agar bisa bekerja di ladang keluarga.

Namun, karena keinginannya untuk belajar sangat besar, Mao Zedong memberontak dan meninggalkan rumah demi bisa melanjutkan studi ke sekolah dasar yang lebih tinggi.

Terjun ke Dunia Militer

Saat beranjak dewasa, Mao yang tinggal di Changsha, Provinsi Hunan, bertugas sebagai tentara selama 6 bulan di barak di Changsha yang ditugaskan untuk menggulingkan Dinasti Qing.

Pengalaman militer singkat ini membuka matanya bahwa sebuah perubahan besar bisa terjadi dengan kekuatan senjata.

Setelah keluar dari tentara pada 1912, ia sempat mencoba berbagai sekolah hingga akhirnya lulus dari Sekolah Normal Pertama Provinsi di Changsha pada 1918.

Kemudian, ia melanjutkan studi ke Universitas Peking di Beijing dan bekerja sebagai asisten pustakawan.

Di sana, ia dibimbing oleh Li Dazhao dan Chen Duziu, dua tokoh utama yang kelak mendirikan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dari mereka, Mao Zedong berkenalan dan mendalami pemikiran Marxisme.

Perang Saudara dan Tragedi Keluarga

Mao Zedong adalah salah satu tokoh utama saat Partai Komunis Tiongkok pertama kali didirikan pada Juli 1921.

Awalnya, ia menjalin kerja sama dengan Kuomintang (KMT) untuk membantai ribuan orang komunis di Shanghai.

Namun, peristiwa itu justru memicu terjadinya Perang Saudara Tiongkok, yang menghancurkan 90 persen pasukannya dan membuat Mao terpaksa melarikan diri ke pedesaan untuk membangun pasukan baru di Pegunungan Jinggang.

Di tengah kondisi politik yang sulit, sebuah tragedi mengerikan terjadi padanya. Istrinya, Yang Kaihui, ditangkap dan dipenggal oleh panglima perang lokal karena menolak melepas ideologi komunis.

Tidak lama setelah kepergian sang istri, Mao kembali menikah dengan He Zizhen.

Mao kemudian memimpin sekitar 85.000 pasukan untuk melakukan Long March sejauh 6.000 km menuju Shaanxi. Meski hanya 7.000 orang yang selamat sampai ke Shaanxi pada 1936, ketangguhan Mao dalam memimpin pelarian legendaris ini mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin mutlak yang tak tergantikan.

Tahun Berdiri dan Keterpurukan Republik Rakyat Tiongkok

Setelah sempat berseteru dengan Nasionalis untuk mengusir invasi Jepang (1937-1945), perang saudara kembali pecah. Dengan dukungan masif dari kaum petani, pasukan Mao berhasil menyapu bersih lawan.

Puncaknya, pada 1 Oktober 1949, Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Lapangan Tiananmen.

Di masa awal pemerintahannya, Mao melakukan rekformasi lahan dan meluncurkan Rencana Lima Tahun Pertama (1953-1958) dengan bantuan Uni Soviet.

Kebijakannya yang memaksa para petani beralih menjadi pekerja industri baja rumahan ini ternyata menjadi bumerang yang memicu bencana kelaparan hebat yang menelan puluhan juta jiwa.

Akibat kesalahan strategi ekonomi yang dibuatnya, Mao disingkirkan dari kekuasaan oleh tokoh pragmatis seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping.

Zedong tidak tinggal diam. Pada 1966, Mao yang sudah berusia 73 tahun, meluncurkan Revolusi Kebudayaan dan mengerahkan pemuda "Pengawal Merah" untuk menghancurkan tradisi lama dan menyingkirkan lawan politiknya.

Peristiwa ini mengakibatkan ribuan intelektual terluka dan meninggal dunia, termasuk lawannya Liu Shaoqi meninggal di penjara.

Memasuki tahun 1970-an, kesehatan Mao Zedong mulai menurun karena penyakit jantung, paru-paru, serta dugaan Parkinson.

Mao Zedong akhirnya menghembuskan napas terakhir pada 9 September 1976 di Beijing pada usia 82 tahun.

Kematiannya menandai berakhirnya era radikalisme dan dimulainya reformasi ekonomi Tiongkok di bawah Deng Xiaoping.

Persahabatan dengan Soekarno

Sebagai pemimpin Tiongkok, Mao Zedong menjalin hubungan diplomasi antar-kepala negara ,termasuk dengan Soekarno.

Persahabatan ini bermula dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Kala itu, Tiongkok masih terisolasi secara internasional, namun Soekarno, melalui Perdana Menteri Chou Enlai, mencoba merangkul Mao untuk terlibat dalam forum tersebut.

Di luar dugaan, ajakan yang dimulai dari Soekarno tersebut mendapat respon positif dari Mao.

Ia kemudian bersedia datang ke Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Kehadirannya dalam acara menjadi panggung pertamanya muncul di mata dunia, sekaligus awal dari solidaritas anti-kolonialisme yang kuat antara kedua negara.

Hubungan diplomasi yang hangat ini terus berlanjut. Bahkan saat Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada September 1956, Republik Rakyat China menyambutnya dengan sangat hangat.

Bahkan, Soekarno sendiri dijemput oleh "Big Three", Mao Zedong, Zhou Enlai, dan Zhu De.