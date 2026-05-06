Kisah Michael Rockefeller, Anak Gubernur New York yang Hilang di Papua

Michael Clark Rockefeller adalah putra dari Nelson Rockefeller, miliarder, Gubernur New York ke-49, dan Wakil Presiden AS ke-41 (1974-1977).

Terlahir dari keluarga pengusaha dan politisi, Michael memilih jalan yang berbeda dari latar belakang keluarganya.

Pria lulusan Harvard tahun 1960 ini, memilih dunia antropologi dan menghabiskan banyak waktunya menjelajah dunia, termasuk ke Papua, Indonesia.

Awal Petualangan di Tanah Papua

Foto Michael Rockefeller di New Guinea pada Mei 1960 (Foto: All That's Interesting)

Pada tahun 1961, Michael Rockefeller yang memiliki minat besar pada dunia antropologi, bergabung dan mengikuti ekspedisi Harvard-Peabody untuk mempelajari suku Dani di Papua.

Dalam projek tersebut, ia bertugas sebagai teknisi suara dan fotografer yang nantinya akan ditayangkan dalam film dokumenter bertajuk Dead Birds karya Robert Gardner.

Michael yang masih sangat muda dan haus akan tantangan, merencanakan ekspedisi keduanya di tahun yang sama untuk mengumpulkan karya seni dari suku Asmat di wilayah pesisir selatan New Guinea (sekarang Papua, Indonesia).

Dalam perjalanannya kali ini, Michael ditemani oleh René Wassing, seorang antropolog asal Belanda.

Mereka melakukan perjalanan dari satu desa ke desa lain menggunakan katamaran kayu yang terdiri dari dua perahu lesung yang disatukan.

Warga setempat sempat memperingatkan mereka bahwa perahu tersebut tidak cukup stabil untuk menghadapi ombak besar, tetapi Michael tetap kekeh melanjutkan perjalanan.

Kekhawatiran warga akhirnya terjadi pada 18 November 1961. Perahu yang ditumpangi Michael Rockefeller terbalik karena dihantam gelombang tinggi.

Mesin kapal mati dan mereka terapung-apung mengikuti arus laut yang menjauh dari pantai.

Dua pemandu berenang menuju daratan untuk mencari bantuan, sementara Michael dan Rene masih bertahan di atas lambung perahu yang terbalik semalaman.

Sampai pagi hari, belum ada bantuan datang untuk menyelamatkan Michael. Ia akhirnya memutuskan mengikatkan diri dengan jerigen kosong di pinggannya sebagai pelampung dan berenang seorang diri untuk mencapai daratan.

Pencarian Besar-Besaran

Nelson Rockefeller, ayah Michael Rockefeller saat mengadakan konferensi pers pencarian anaknya yang hilang di Merauke, Indonesia (Foto: By Gouvernements Voorlichtingsdienst Nederlands Nieuw-Guinea via Wikipedia)

Upaya Michael mencapai daratan ternyata tidak pernah berhasil. Sebagai putra miliarder sekaligus Gubernur New York, dibuatlah operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran untuk mencarinya.

Pesawat, helikopter, kapal, hingga ribuan warga lokal turut membantu menyisir hutan bakau hanya untuk mencari keberadaan Michael.

Bahkan sang ayah, Nelson Rockefeller, menyewa jet pribadi senilai US$38.000 dari New Guinea hanya untuk mencari putranya.

Setelah sepuluh hari tanpa hasil, pencarian resmi dihentikan dan ia dinyatakan meninggal karena tenggelam pada tahun 1964.

Masih Menjadi Misteri

Terlepas dari pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Michael Rockefeller tenggelam, sejumlah jurnalis mencoba memecahkan misteri yang diduga jauh lebih mengerikan dari yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan hasil indikasi Milt Machlin (1969) dan Carl Hoffman (2014), mereka menduga sebenarnya Michael berhasil mencapai daratan di wilayah Otsjanep, tetapi dibunuh oleh para prajurit suku Asmat sebagai bentuk balas dendam atas kematian empat pemimpin mereka yang ditembak oleh patroli Belanda tiga tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu saja. Berdasarkan laporan dari para misionaris Belanda dan kesaksian penduduk lokal, ada kemungkinan besar kalau Michael tewas diserang dengan tombak, lalu jasadnya dikonsumsi dalam sebuah ritual untuk memulihkan keseimbangan dunia mereka.