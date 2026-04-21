Perjalanan Roti Bakar Eddy, dari Pinggir Jalan Hingga Punya Banyak Cabang

Bagi para pecinta kuliner malam di Jakarta, nama Roti Bakar Eddy tentu sudah tidak asing lagi di telinga.

Warung roti bakar yang melegenda sejak tahun 1971 itu didirikan oleh seorang pria asal Solo yang merantau ke ibu kota mencari kehidupan yang lebih baik.

Berawal dari bekerja serabutan, ia berhasil mengumpulkan modal usaha untuk membangun Roti Bakar Eddy.

Hingga saat ini, warung roti bakarnya masih populer di kalangan anak muda dan menjadi tempat tujuan utama bagi mereka yang ingin berkumpul bersama teman sambil menikmati hidangan manis.

Sosok Pendiri Roti Bakar Eddy

Roti Bakar Eddy yang melegenda adalah bisnis kuliner yang didirikan oleh Eddy Supardi pada tahun 1971.

Eddy Supardi adalah seorang perantau asal Solo, Jawa tengah, yang memutuskan datang ke ibu kota di usianya yang ke-15.

Seperti perantau pada umumnya, Eddy tentu berharap bisa mengubah nasib keluarga dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Segala jenis pekerjaan dilakukannya, mulai dari menjadi pelayan restoran hingga penjual koran keliling, semua pekerjaan halal yang hasilnya bisa ia sisihkan untuk dijadikan modal usaha.

Pad Eddy Supardi meninggal dunia pada 2018 dan meninggalkan 9 cabang RBE yang tersebar di berbagai tempat, seperti Blok M, Tanah Abang, Ciledug, hingga Cibubur.

Sejarah Berdirinya Roti Bakar Eddy

Dari gaji pas-pasan, Eddy berhasil mengumpulkan dana modal yang cukup untuk memulai usaha pertamanya.

Usaha kuliner pertamanya adalah lontong sayur dan bubur ayam di kawasan Universitas Al Azhar Indonesia, Blok M, Jakarta Selatan.

Namun, karena ia membuka usahanya di pinggir jalan, ia harus selalu waspada membersihkan lapak usahanya agar tidak disita oleh petugas keamanan dan ketertiban (kamtib).

Selama berjualan di sana, Pak Eddy menemukan satu jenis usaha yang belum ramai dan punya potensi besar, yaitu roti bakar.

Pak Eddy akhirnya memutuskan untuk beralih dari berjualan lontong sayur dan mendirikan usaha roti bakar dengan nama Roti Bakar Eddy (RBE).

Dengan menggunakan roti tawar atau white bread buatan sendiri dengan ciri khas ukuran yang panjang dan ramping, roti bakar miliknya berhasil terkenal di kalangan pemuda dan pekerja di kawasan Al Azhar Indonesia.

Namun, karena ia masih berjualan di pinggir jalan, usaha miliknya kerap menjadi incaran kamtib karena sering menimbulkan kemacetan.

Sadar tidak bisa terus bermain petak-umpet dengan petugas, Eddy akhirnya membangun gerai Roti Bakar Eddy pertama di kawasan yang sama.

Kini cabang RBE sudah menggurita di Jakarta dan sekitarnya, seperti di Ciputat, Senayan, Haji Nawi, dan Mampang.

Hidangan Terkenal Roti Bakar Eddy

Ada beberapa keunikan yang membuat Roti Bakar Eddy berbeda dengan warung roti bakar pada umumnya.

Roti Bakar Eddy menggunakan roti putih olahan sendiri yang identik dengan bentuknya yang ramping dan panjang.

Pilihan menu yang disajikan jauh lebih beragam, mulai dari pisang bakar, tapai bakar, hingga makanan berat seperti ayam bakar, bakso, dan lain sebagainya.

Varian menu yang beragam inilah yang menjadi daya tarik utama Roti Bakar Eddy karena pengunjung bisa menikmati hidangan berat, lalu mencicipi hidangan manis di tempat sama.