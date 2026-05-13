Kisah Rumah Laksamana Maeda, Tempat Soekarno dan Hatta Merumuskan Proklamasi

Ukuran Font Kecil Besar

Indonesia punya banyak museum yang menyimpan benda-benda dan kisah bersejarah dalam lahirnya kemerdekaan Indonesia.

Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Rumah Laksamana Maeda atau Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang menjadi tempat perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

Museum ini menyimpan banyak cerita yang menarik untuk dipelajari, termasuk alasan mengapa seorang perwira Jepang yang justru membantu para tokoh nasional Indonesia.

Sejarah Rumah Laksamana Maeda

Rumah Laksamana Maeda adalah rumah bersejarah yang berdiri kokoh di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta Pusat.

Gedung bergaya arsitektur Eropa ini dibangun sekitar tahun 1920-an oleh arsitek Belanda, J.F.L. Blankenberg, di atas lahan seluas 3.914 m2 dengan luas bangunan mencapai 1.138 m2.

Rumah yang ditempati oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda ini menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia.

Berkat hubungan baik antara Laksamana Muda Tadashi Maeda dengan Achmad Soebardjo, para tokoh proklamasi mendapatkan izin darinya untuk membuat perumusan naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945.

Lokasi ini dipilih karena wilayahnya yang aman dari jangkauan Kempeitai (Polisi Militer Angkatan Darat Jepang).

Proses perumusan naskah proklamasi di rumah ini berjalan dengan penuh drama. Puluhan pemuda dan anggota PPKI menunggu dengan cemas di ruang besar.

Sementara Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo duduk di ruang makan sambil berdiskusi merumuskan kata-kata proklamasi.

Laksamana Maeda sebagai pemilik rumah, memilih untuk memisahkan diri ke lantai dua selama rapat berlangsung.

Namun, ia memerintahkan bawahannya untuk memantau proses pembuatan naskah proklamasi dan membantu para tokoh nasional yang terlibat.

Siapa Sosok Laksamana Maeda

Sosok Laksamana Maeda (Foto: Wikipedia)

Tadashi Maeda lahir pada 3 Maret 1898 di Kagoshima, Jepang, dari keluarga dengan latar belakang pendidikan militer.

Ia merintis karier di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang hingga akhirnya ditugaskan sebagai atase militer di Belanda.

Pada tahun 1942, Maeda diangkat sebagai Laksamana Muda yang memimpin Kaigun Bukanfu (Kantor Penghubung Angkatan Laut) di Jakarta.

Berbeda dengan pejabat militer Jepang lainnya yang cenderung kaku, Maeda memilih untuk membangun hubungan yang hangat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti Achmad Soebardjo, Soekarno, dan Moh, Hatta.

Bahkan pada malam 16 Agustus 1945, tepat setelah peristiwa Rengasdengklok, Maeda menawarkan bantuan kepada para tokoh bangsa untuk membuat perumusan naskah proklamasi di rumah dinasnya di Jl. Imam Bonjol No. 1.

Sayang, sikapnya yang tulus menolong para tokoh proklamasi harus dibayar mahal karena ia ditangkap oleh Sekutu dan dipenjara karena dianggap membantu pemberontakan.

Sekembalinya ke Jepang pada 1947, ia harus menghadapi mahkamah militer yang akhirnya memaksanya mengundurkan diri tanpa tunjangan pensiun.

Meski karier militernya di Jepang hancur, jasanya tidak pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia, sampai akhirnya ia dianugerahi Bintang Jasa Nararya sebagai tanda kehormatan tertinggi atas perannya dalam lahirnya Republik Indonesia.

Jadi Museum Bersejarah

Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Foto: Oleh Davidelit via Wikipedia)

Kini, rumah Laksamana Maeda telah beralih fungsi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang dibuka untuk umum.

Museum ini buka setiap hari Selasa-Minggu mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 04.00 WIB dengan harga tiket Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak/pelajar, sementara wisatawan asing Rp10.000 per orang.

Begitu memasuki museum, pengunjung langsung disajikan dengan ruangan bersejarah yang digunakan sebagai ruang diplomasi antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan RI.

Di sisi kiri pintu utamanya terdapat ruangan tempat di mana para tokoh nasional merancang teks Proklamasi Kemerdekaan.

Di bawah tangga, terdapat sebuah ruangan kecil yang digunakan oleh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi.

Museum ini juga menyimpan benda-benda bersejarah terkait masa pergerakan nasional, seperti cetakan poster bergambar Soekarno, pakaian yang digunakan Laksamana Maeda, hingga jam tangan dan kacamata milik Soekarno.