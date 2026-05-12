KKI Soroti Pentingnya Batas Usia Pakai Galon Guna Ulang

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait batas masa pakai galon guna ulang. Dari hasil pengaduan konsumen yang dihimpun selama Maret hingga April 2026, sebanyak 92 persen konsumen mengaku tidak mengetahui bahwa galon guna ulang memiliki usia pakai tertentu.

Ketua KKI, David Tobing, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya edukasi dari produsen terhadap konsumen.

“Ini menunjukkan tingginya kesadaran konsumen untuk melapor, tetapi di sisi lain masih minim pengetahuan mengenai batas masa pakai galon. Artinya, edukasi kepada masyarakat masih sangat lemah,” ujar David, Selasa (12/05/2026).

Data tersebut diperoleh dari 250 laporan konsumen di tujuh kota besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 34 persen rumah tangga Indonesia menggunakan air galon sebagai sumber utama air minum.

Dengan estimasi sekitar 100 juta orang mengonsumsinya setiap hari, David menilai persoalan ini menjadi isu serius yang menyangkut kesehatan publik.

Menurutnya, hingga kini tidak ada informasi jelas mengenai masa pakai galon guna ulang yang tercantum pada kemasan. Konsumen hanya menemukan kode produksi tanpa penjelasan batas aman penggunaan.

“Di galon itu tidak ada informasi berapa lama masa pakainya. Yang ada hanya kode produksi. Ini yang saya sebut sebagai kekosongan regulasi masa pakai,” tegas David.

Akibat minimnya aturan dan informasi, konsumen terus menerima galon tua tanpa mengetahui potensi risikonya. Dari laporan yang masuk, sebanyak 92 persen konsumen masih menerima galon berusia lebih dari satu tahun. Bahkan, KKI menemukan galon yang telah digunakan hingga 11 tahun.

“Kami menemukan ada galon berusia 11 tahun yang masih dipakai dan beredar. Di beberapa wilayah sekitar Jakarta, banyak galon yang usianya sudah lima tahun bahkan lebih,” ungkapnya.

Selain usia pakai yang terlalu lama, kondisi fisik galon juga dinilai memprihatinkan. Sebanyak 30 persen konsumen melaporkan galon dalam kondisi kotor, kusam, atau berlumut. Sementara 18 persen lainnya menemukan galon retak maupun tergores.

“Semakin tua usia galon, semakin banyak jenis keluhan yang muncul. Mulai dari kusam, retak, hingga kotor. Ini mendominasi laporan konsumen,” kata David.

KKI mengingatkan bahwa galon berbahan polikarbonat mengandung senyawa Bisphenol A (BPA) yang dapat luruh ke dalam air minum apabila galon digunakan terlalu lama atau terpapar panas berlebih. Risiko peluruhan BPA disebut meningkat akibat paparan sinar matahari, proses pencucian kasar, dan usia pakai yang sudah melewati batas aman.

“Tentu ini berbahaya karena BPA bisa bercampur dengan air minum yang dikonsumsi masyarakat. Dalam jangka panjang, paparan BPA dikaitkan dengan risiko obesitas, diabetes tipe 2, hingga gangguan kesehatan lainnya,” jelas David.

Pakar, lanjutnya, merekomendasikan penggunaan galon polikarbonat maksimal satu tahun atau sekitar 40 kali pengisian ulang untuk meminimalkan risiko peluruhan BPA.

David juga menyoroti ketimpangan yang dialami konsumen. Menurutnya, masyarakat kerap membeli air galon dengan harga yang sama, namun kualitas wadah yang diterima berbeda-beda karena sebagian galon sudah terlalu tua.

“Dalam perdagangan ada prinsip bahwa harga yang sama harus diikuti kualitas yang sama. Masalahnya, konsumen bisa saja membeli dengan harga normal tetapi menerima galon yang sudah tua dan tidak layak,” ujarnya.

Karena itu, KKI mendesak produsen dan pemerintah segera mengambil langkah tegas. Produsen diminta bertanggung jawab menarik galon tua dari peredaran, sementara pemerintah diminta segera menyusun regulasi terkait batas masa pakai galon guna ulang.

“Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap galon yang mereka edarkan. Jangan dibiarkan galon tua terus dipakai masyarakat,” tegas David.

“Kekosongan regulasi soal masa pakai galon guna ulang adalah akar masalah yang harus segera ditutup. Negara harus hadir melindungi kesehatan masyarakat, bukan sekadar melindungi kepentingan bisnis,” paparnya.