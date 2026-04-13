KKP Siapkan Jurus Nasional Atasi Pencurian Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU Fishing dengan menyusun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2025 tentang RAN IUU Fishing.

Dalam unggahan akun sosial media Instagram @kkpgoid, Senin (13/4/2026), keputusan itu menjadi strategi besar Indonesia dalam mencegah, menanggulangi, dan memberantas illegal, IUU Fishing tahun 2025-2029.

“KKP sudah melakukan sistem digital, atau pantauan radar untuk kapal perikanan, penindakan keras bagi kapal asing maupun lokal yang melanggar aturan, dan memperketat pengawasan di pelabuhan sesuai kesepakatan internasional,” berikut keterangan akun IG KKP.

KKP menilai hal itu perlu berlanjut, mengingat ancaman pencurian ikan masih ada. Dengan begitu, Indonesia perlu memperkuat strategi melalui rencana aksi nasional pemberantasan IUU Fishing 2025-2029.

Hal itu sesuai dengan amanat dari the FAO IPOA-IUU yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan IUU Fishing.

Aksi tersebut mencakup tindakan mencegah, menghalangi, dan menghilangkan penangkapan ikan IUU dengan nelibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan yang terdiri dari instansi Pemerintah terkait, komunitas nelayan, pelaku industri perikanan, dan organisasi non pemerintah.

“Rencana aksi pertama, penguatan hukum dan SDM seperti digital evidence, sanksi tegas, Pokmaswas, perlindungan awak dan up skilling,” tulis akun KKP.

Kemudian, teknologi pengawasan seperti pemasangan kamera pemantau dan transmitter SPKP di kapal, penggunaan Drone dan Pesawat Patroli dalam operasi pengawasan, integrasi data KKP dalam satu pusat kendali dan peningkatan jumlah petugas pemantau di atas kapal.

Lebih lanjut, tanggung jawab negara bendera meliputi integrasi pendaftaran kapal dengan Kemenhub, pemeriksaan ketat kapal asing yang masuk ke pelabuhan Indonesia yang ditunjuk dan kerja sama internasional (RFMO) untuk melacak 'Beneficial Owner' di balik kapal ilegal.

“Lalu kendali pasar dan traceability, dengan memperkuat sistem ketertelusuran produk dari hulu ke hilir, Sertifikasi Ekspor yang memenuhi standar pasar global (SHTI & Ecolabelling) dan pengawasan ketat distribusi jenis ikan dilindungi (CITES). Adapun terakhir yakni kerja sama pemberantasan IUU Fishing,” tutup keterangan tersebut.