Klaim 'False Flag' Penembakan Trump dan Peretasan Hacker Iran

Dunia maya kembali diguncang oleh gelombang klaim tak berdasar menyusul insiden penembakan di Hotel Washington Hilton. Kali ini, narasi yang beredar menyeret nama peretas Iran yang disebut-sebut telah membobol korespondensi pribadi mantan pejabat Pentagon, Kash Patel. Isinya? Sebuah klaim bombastis bahwa serangan terhadap Presiden Donald Trump adalah skenario 'bendera palsu' atau false flag.

Narasi yang berkembang liar ini mencoba menghubungkan titik-titik yang sebenarnya tidak saling bertautan. Mulai dari spekulasi keterlibatan Erika Kirk, tuduhan manipulasi oleh dinas intelijen luar negeri, hingga dugaan pengalihan isu melalui 'tangisan palsu' di depan kamera. Namun, bagi penikmat logika jurnalisme, rangkaian 'kebetulan' ini lebih mirip naskah fiksi daripada laporan intelijen yang valid.

Membongkar Teori Konspirasi Digital

Salah satu poin yang paling sering digoreng adalah latar belakang pelaku penembakan, Cole Tomas Allen (31). Spekulasi mengenai pekerjaannya di laboratorium propulsi NASA serta data Google Trends yang diklaim menunjukkan lonjakan pencarian namanya sebelum kejadian, menjadi bumbu penyedap bagi para penganut teori konspirasi.

Meski begitu, hingga detik ini, otoritas keamanan Amerika Serikat, termasuk FBI, belum menemukan bukti sahih yang mendukung keterlibatan pihak asing dalam merancang insiden tersebut sebagai operasi terencana.

Klaim mengenai peretasan email Kash Patel pun masih dalam tahap spekulasi tanpa adanya verifikasi independen yang mampu membuktikan keaslian dokumen-dokumen yang dimaksud.

Fenomena Predictive Programming atau Sekadar Kebetulan?

Para penganut teori ini juga menyoroti perilaku awak media di lokasi kejadian hingga reaksi para pejabat administrasi yang dianggap 'sudah tahu lebih awal'. Penggunaan istilah predictive programming sering kali digunakan untuk mencuci otak publik agar percaya bahwa setiap tragedi besar adalah hasil produksi layar kaca.

Padahal, dalam situasi kekacauan massal seperti penembakan aktif, reaksi manusia sangat beragam dan sering kali terlihat irasional. Menuduh adanya konspirasi hanya berdasarkan ekspresi wajah atau potongan video yang diambil di luar konteks adalah langkah yang gegabah dan berbahaya bagi stabilitas informasi.

Di tengah memanasnya suhu politik global dan ketegangan di Timur Tengah, informasi sering kali dipersenjatai (weaponized) untuk menciptakan perpecahan. Sebagai pembaca yang cerdas, kita dituntut untuk tidak terjebak dalam narasi yang hanya mengandalkan sentimen anti-pihak tertentu tanpa dukungan fakta yang kuat.

Investigasi resmi masih berjalan. Komite Nasional Keselamatan dan aparat hukum adalah satu-satunya sumber yang kredibel untuk menjawab mengapa Cole Tomas Allen nekat melakukan aksinya. Di luar itu, yang tersisa hanyalah kebisingan digital yang mencoba mengaburkan kebenaran di balik kabut konspirasi.