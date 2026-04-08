Klaim Kemenangan atas AS-Israel, Iran Tegaskan Tangan Tetap di Pelatuk

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran secara resmi mengklaim kemenangan besar dalam konflik bersenjata melawan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Meski pihak Washington dikabarkan telah menyetujui prinsip-prinsip utama dari 10 poin kesepakatan damai yang diajukan Teheran, SNSC menegaskan bahwa peperangan belum sepenuhnya berakhir.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu (8/4/2026), SNSC menyebut AS dan Israel telah menderita kekalahan telak dan menghancurkan dalam apa yang mereka sebut sebagai aksi ilegal dan kriminal terhadap bangsa Iran.

Teheran mengeklaim telah sukses memaksa AS untuk menerima rencana 10 poin yang memuat konsesi strategis. Poin-poin tersebut mencakup jaminan non-agresi, pencabutan seluruh sanksi ekonomi, hingga pengakuan atas hak program pengayaan uranium Iran. Di samping itu, Teheran juga menuntut penarikan mundur pasukan tempur AS dari kawasan Timur Tengah serta ganti rugi atas kerugian perang.

“Kami memberi kabar gembira kepada bangsa Iran bahwa hampir seluruh tujuan perang telah tercapai,” bunyi pernyataan resmi SNSC, sebagaimana dikutip dari Tasnim News Agency.

Belum Final, Militer Tetap Siaga

Meski berada di atas angin, SNSC mengingatkan bahwa kemenangan ini belum sepenuhnya final. Proses tersebut masih memerlukan konsolidasi panjang melalui jalur diplomatik. Pihak Iran menolak lengah dan menegaskan bahwa dibukanya keran negosiasi bukan berarti status peperangan telah resmi ditutup.

Menurut SNSC, pihak musuh telah memohon selama lebih dari sebulan agar Iran menghentikan serangannya. Namun, desakan tersebut ditolak hingga seluruh tuntutan utama Teheran diakomodasi.

“Iran hanya akan menerima akhir perang ketika seluruh detail kesepakatan sesuai dengan rencana 10 poin telah difinalisasi,” tegas lembaga keamanan tertinggi Iran tersebut.

Sebagai bentuk ketegasan, angkatan bersenjata Iran dipastikan tetap berada dalam status siaga tempur tingkat tinggi untuk mengantisipasi manuver tak terduga.

“Tangan kami tetap di pelatuk, dan setiap kesalahan kecil dari musuh akan dibalas dengan kekuatan penuh,” bunyi peringatan keras dari SNSC.

Di tengah proses negosiasi krusial ini, pemerintah Iran menyerukan persatuan nasional. Seluruh elemen masyarakat dan elite politik diimbau untuk merapatkan barisan mendukung langkah diplomasi pemerintah, yang kini dipandang sebagai kelanjutan langsung dari medan pertempuran.