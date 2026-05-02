Klaim Obat Murah Ivermectin dan Fenbendazole Sembuhkan Kanker Viral, Bagaimana Menurut Pakar Medis?

Pernyataan mengejutkan datang dari Mel Gibson yang mengaku memiliki tiga teman penderita kanker stadium 4 yang kini disebut telah sembuh total.

Klaim tersebut makin ramai setelah dibahas dalam percakapan bersama Joe Rogan, yang menyinggung penggunaan obat seperti Ivermectin dan Fenbendazole. Terlihat video tersebut terdapat di tayangan YouTube satu tahun lalu, namun kini beredar di media sosial X, Maret 2026.

Dalam narasi yang beredar, disebutkan pula penggunaan Methylene Blue, zat yang awalnya dikenal sebagai pewarna, yang diklaim memiliki efek terhadap fungsi mitokondria sel. Percakapan tersebut memunculkan spekulasi adanya terapi alternatif yang efektif namun tidak dipopulerkan secara luas, dikutip inilah.com, Minggu (03/05/2026).

Namun, klaim ini memicu tanda tanya besar di kalangan medis. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah kuat dari uji klinis berskala besar yang menyatakan obat-obatan tersebut dapat menyembuhkan kanker secara aman dan efektif.

Lembaga kesehatan global seperti World Health Organization maupun U.S. Food and Drug Administration juga belum mengesahkan penggunaan terapi tersebut untuk pengobatan kanker.

Di sisi lain, narasi tentang obat murah yang ditutup-tutupi kerap muncul dan mudah viral, terutama di tengah tingginya biaya pengobatan kanker.

Masyarakat diimbau untuk tetap kritis dan tidak mudah percaya pada klaim pengobatan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Konsultasi dengan tenaga medis profesional tetap menjadi langkah utama dalam menentukan terapi yang aman dan tepat.

Apa itu Ivermectin?

Ivermectin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi cacing, seperti strongyloidiasis dan onchocerciasis. Penggunaan obat ini harus disertai dengan resep dokter.

Ivermectin bekerja mengatasi infeksi parasit dengan cara melumpuhkan dan membunuh cacing yang ada di dalam tubuh. Selain itu, ivermectin juga diteliti memiliki antivirus sehingga diharapkan bisa bermanfaat mengobati penyakit infeksi lain di masa depan.

Mengenal Fenbendazole

Fenbendazole adalah obat cacing spektrum luas golongan benzimidazole yang umum digunakan dalam kedokteran hewan untuk mengobati parasit saluran pencernaan seperti cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, dan cacing pita pada anjing, kucing, domba, sapi, dan kuda.

Pakar Kesehatan Ungkap Standar Penting Uji Klinik

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI dan juga Mantan Direktur WHO SEARO Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan, dalam dunia kedokteran maka harus berpegang pada evidence-based medicine, untuk mengetahui keamanan obat baru manusia. Terutama terkait dua obat tersebut.

"Hal ini diwujudkan dalam uji klinik, fase 1 sampai 4, dan harus dilakukan sesuai standar ilmu yang tinggi. Yang amat penting adalah fase 1 dan 2 tentang keamanan obat baru manusia, lalu dilakukan case Control study yang pada dasarnya memberikan obat yang akan diteliti pada orang sakit dan orang yang tidak sakit. Kalau ada perbedaan hasil bermakna maka baru dikatakan obatnya bermanfaat. Biasanya pula dilakukan studi multi Center di banyak negara sekaligus, sehingga hasilnya dapat dipercaya," katanya kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (03/05/2026).

Masih menurutnya, masyarakat dapat juga melihat apakah obat tertentu sudah dapat pengakuan dari badan resmi internasional, seperti WHO dan FDA, atau BPOM.

"Ilmu kedokteran tidak boleh didasari hanya dengan "claim" saja, juga pasti tidak bisa hanya berdasar media sosial, semuanya harus berdasar uji klinik yang validasi," tegasnya.