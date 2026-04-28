Klarifikasi Green SM Soal Tragedi Kereta di Bekasi Timur Dihujat: Mana Empatinya?

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Pernyataan resmi yang dirilis operator taksi listrik Green SM Indonesia terkait keterlibatan armadanya dalam tragedi kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur menuai gelombang kecaman dari publik.

Klarifikasi yang dirilis melalui akun Instagram resmi @id.greensm pada Selasa (28/4/2026) dini hari tersebut dinilai minim empati dan sama sekali tidak memuat permintaan maaf kepada para korban.

Tragedi yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam tersebut tercatat menelan lima korban jiwa dan puluhan korban luka-luka. Insiden bermula dari kendaraan Green SM yang mogok di perlintasan sebidang dekat Stasiun Bekasi Timur, sebelum berujung pada tabrakan beruntun antara KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya.

Kronologi Detail dari Saksi Mata

Ahmad, pemilik warung yang berlokasi sekitar 50 meter dari titik kejadian, menceritakan kronologi mencekam yang ia saksikan langsung. Insiden bermula sekitar pukul 20.50 WIB ketika sebuah taksi listrik Green SM melintas dari arah utara ke selatan.

"Pas di tengah perlintasan kereta api taksinya mogok," ungkap Ahmad.

Tak lama berselang, peringatan kedatangan KRL Commuter Line dari arah Cikarang menuju Jakarta berbunyi. Namun, taksi listrik tersebut tetap tidak bisa bergerak meski penjaga perlintasan dan sejumlah orang berusaha mendorongnya.

"Dia mau dorong juga tapi taksinya nggak bergerak," tutur Titi, saksi mata lainnya.

Tabrakan pertama pun tak terhindarkan. Taksi listrik Green SM terseret sejauh kurang lebih 50 meter ke arah stasiun setelah dihantam KRL. Kereta yang menabrak kemudian berhenti sesuai prosedur standar operasional (SOP).

Argo Bromo Anggrek Hantam dari Belakang

Saat mobil taksi masih melintang di rel pasca-benturan pertama, dalam waktu berdekatan, KRL Commuter Line tujuan Cikarang sedang menurunkan dan mengangkut penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Ketika rangkaian KRL baru berjalan sebentar, masinis diduga melihat kondisi kereta yang berhenti di depan dan langsung mengerem mendadak.

Pintu KRL Commuter Line tujuan Cikarang sempat dibuka, dan sejumlah penumpang keluar untuk melihat situasi. Tepat pada saat itulah, KA Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya melaju kencang dari arah belakang dan menghantam rangkaian KRL dengan kekuatan dahsyat.

Dampak benturan menyebabkan gerbong khusus perempuan di rangkaian paling buntut KRL hancur lebur. Lokomotif KA Argo Bromo Anggrek bahkan dilaporkan menembus hingga ke dalam gerbong, menjebak puluhan penumpang.

Pernyataan Resmi Tanpa Permintaan Maaf

Pasca-insiden viral di pemberitaan dan media sosial, akun Instagram resmi Green SM Indonesia justru menutup kolom komentarnya. Langkah tersebut membuat publik tidak dapat menyampaikan kritik, kekecewaan, maupun keluhan secara langsung kepada manajemen perusahaan.

Sekitar tengah malam atau Selasa (28/4/2026) dini hari, Green SM Indonesia akhirnya merilis pernyataan resmi melalui akun @id.greensm. Namun, isi pernyataan tersebut menjadi sumber kontroversi baru karena tidak memuat satupun kalimat permintaan maaf maupun ucapan belasungkawa kepada keluarga korban.

Berikut pernyataan resmi Green SM Indonesia:

"Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh pada terjadinya insiden di area perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026, yang melibatkan satu kendaraan Green SM dan kereta yang melintas. Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan, serta peningkatan layanan secara berkelanjutan. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru seiring dengan tersedianya informasi yang telah terverifikasi."

Hujatan Netizen: "Egois dan Minim Empati"

Pernyataan tersebut langsung memantik gelombang kecaman pedas dari warganet di berbagai platform media sosial. Sejumlah netizen menyoroti penekanan Green SM pada keselamatan mitra pengemudinya tanpa menunjukkan empati pada korban.

Akun @elnaf_is misalnya, mengkritik keras pemilihan diksi pernyataan tersebut. "Taksi Green SM dengan bangga mengucapkan 'pada saat kejadian mitra dan supir dapat keluar', egois sekali pernyataan ini. Rasa empati pada keluarga korban pun tidak ada walau dengan ucapan," tulisnya.

Akun @nanadiatiyas menambahkan komentar singkat namun tajam, "Minimal minta maaf dulu lah." Sementara akun @hablyalfallah43 menulis, "Gak ada permohonan maaf, loh ini... bahasanya gak jelas banget sih."

Tak hanya itu, kolom komentar di sejumlah media nasional juga dipenuhi keluhan publik yang menilai armada Green SM kerap menimbulkan masalah di jalan raya. Mulai dari menabrak, tertabrak, berbelok sembarangan, hingga kecelakaan tunggal disebut menjadi catatan kelam operator taksi listrik tersebut.

Sorotan ke Brand Vinfast

Sebagai informasi, seluruh armada Green SM Indonesia menggunakan kendaraan listrik produksi Vinfast, pabrikan otomotif asal Vietnam yang masih satu grup dengan Green SM. Insiden mogoknya armada di tengah perlintasan kereta turut memicu pertanyaan publik mengenai kualitas dan keandalan kendaraan listrik tersebut, khususnya untuk operasional komersial 24 jam.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Vinfast Indonesia maupun Green SM Indonesia belum memberikan tanggapan tambahan atas gelombang kritik publik terkait pernyataan resmi yang dirilis. Kolom komentar di akun Instagram resmi Green SM Indonesia juga masih dalam kondisi tertutup.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Kepolisian dan PT KAI hingga saat ini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti rangkaian insiden yang menelan korban jiwa tersebut.

Bagi keluarga korban yang membutuhkan informasi resmi, KAI tetap membuka layanan melalui WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121.