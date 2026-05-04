Klasemen F1 Usai Balapan Miami

Selasa, 5 Mei 2026 - 05:05 WIB

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli sementara berada di puncak klasemen perebutan gelar juara dunia Formula 1 (F1) musim 2026.

Pembalap asal Italia ini baru saja mengunci kemenangan seri ketiganya beruntun setelah menjadi yang tercepat d Formula 1 grand prix Miami yang berlangsung di Sirkuit Miami Autodromo, Miami, Senin pagi WIB.

Dengan tambahan 25 poin membawa Kimi kini berada di puncak klasemen dengan mengoleksi total 100 poin dari total empat balapan yang telah dijalani.

Sementara rekan setimnya, George Russell terus membayangi di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 80 poin.

Russell finis di urutan keempat GP Miami setelah terjadi insiden penalti tambahan waktu yang menimpa pembalap Red Bull Max Verstappen dan pembalap Ferrari Charles Leclerc.

Leclerc gagal memperkecil selisih poinnya dari duo Mercedes setelah dipastikan hanya mampu berada di peringkat kedelapan GP Miami.

Pembalap berkebangsaan Monako tersebut kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan torehan 59 poin.

Sang jawara bertahan pembalap McLaren Lando Norris mengukir torehan positif di GP Miami dengan menempati podium kedua.

Tambahan poin tersebut juga membawa Lando Norris kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 51 poin.

Koleksi poin dari Lando Norris kini juga sama dengan koleksi dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton yang sama-sama mengamankan total 51 poin.

Dilansir dari laman Formula 1, Senin, berikut klasemen sementara Formula 1 seusai GP Miami:

1. Kimi Antonelli - 100 poin

2. George Russell - 80 poin

3. Charles Leclerc - 59 poin

4. Lando Norris - 51 poin

5. Lewis Hamilton - 51 poin

6. Oscar Piastri - 43 poin

7. Max Verstappen - 26 poin

8. Oliver Bearmann - 17 poin

9. Pierre Gasly - 16 poin

10. Liam Lawson - 10 poin

11. Sebastian Colapinto - 7 poin

12. Arvin Lindbald - 4 poin

13. Isack Hadjar - 4 poin

14. Carlos Sainz Jr. - 4 poin

15. Gabriel Bortoletto - 2 poin

16. Sebastian Ocon - 1 poin

17. Aleix Albon - 1 poin