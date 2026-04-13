Klasemen Liga Inggris Usai Arsenal Kalah, Man City Hajar Chelsea

Senin, 13 April 2026 - 23:53 WIB

Kekalahan Arsenal serta kemenangan Manchester City pada pekan ke-32 semakin membuat ending Liga Inggris akan bergairah.

The Gunners yang hingga tengah musim perkasa di puncak, sekarang semakin rawan terpeleset setelah terus-terusan terpeleset.

Sementara Man City mulai menemukan konsistensi dan terus memangkas jarak poin untuk bersaing untuk gelar juara Liga Inggris 2025/2026.

Kemenangan 3-0 Manchester City atas Chelsea The Citizens semakin dekat menyamai poin Arsenal. Man City kini ada di posisi kedua dengan 64 poin, tapi dengan 31 pertandingan.

Bahkan menariknya Man City bakal bertemu dengan Arsenal di laga berikutnya, pada 19 April mendatang.

Bagi Arsenal, kekalahan dari Bournemouth seakan menjadi situasi dejavu.

Lantaran musim lalu, Arsenal diketahui juga kalah melawan tim yang sama dengan skor sama di stadion yang sama pula.

Lebih dari itu, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Arsenal di jalur juara.

Alih-alih bisa memperpanjang jarak poin dengan Manchester City selaku rival juaranya menjadi 12 angka, setelah melawan Bournemouth.

Arsenal justru tertahan, hanya bisa menjaga jarak poin dengan Manchester City tetap berada di kisaran sembilan angka saja.

Meskipun jarak sembilan poin tergolong cukup lumayan, namun tidak ada jaminan aman bagi Arsenal di klasemen.

Hal ini mengingat Manchester City masih memiliki dua tabungan laga sisa yang belum dimainkan.

Andai Manchester City bisa memaksimalkan dua laga sisa tersebut dengan cara meraih kemenangan.

Maka, jarak poin kedua tim akan berubah dari yang awalnya sembilan poin, tinggal menjadi tiga poin saja.

Selisih poin antara Arsenal dan Manchester City bahkan bisa kembali seimbang alias sama, jika The Citizens mampu memaksimalkan laga kandang melawan rivalnya tersebut dengan raihan tiga poin.

Jikalau jumlah poin kedua tim kembali seimbang, maka harapan Arsenal untuk bisa mengakhir paceklik gelar Liga Inggris yang sudah berlangsung 22 tahun lamanya bisa ambyar.

Fakta bahwa Arsenal pernah ditikung Manchester City di jalur juara Liga Inggris pada musim 2022/2023 dan 2023/2024.