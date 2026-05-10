Klasemen Liga Inggris Usai Arsenal Kalahkan West Ham

Ukuran Font Kecil Besar

Drama tersaji di London Stadium pada Minggu (10/5) saat Arsenal sukses mencuri tiga poin penuh dari markas West Ham.

Kemenangan tipis 1-0 ini tidak hanya memperkokoh posisi Arsenal di puncak klasemen, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi tuan rumah yang kini terjebak di zona merah.

Pahlawan kemenangan The Gunners kali ini adalah Leandro Trossard. Pemain asal Belgia tersebut memecah kebuntuan lewat gol krusial di menit ke-83.

West Ham sebenarnya nyaris menyamakan kedudukan di masa injury time melalui Callum Wilson, namun gol tersebut dianulir wasit, memastikan Arsenal pulang dengan senyum lebar.

Panas di Puncak: Arsenal vs Man City

Tambahan tiga angka ini membuat Martin Odegaard dan kawan-kawan kini mengantongi 79 poin. Meski saat ini unggul lima angka dari Manchester City di posisi kedua, posisi Arsenal belum sepenuhnya aman.

Manchester City masih memiliki satu tabungan laga tunda melawan Crystal Palace pertengahan pekan ini. Jika The Citizens berhasil menang, jarak poin akan menyusut menjadi hanya dua angka saja.

Persaingan menuju gelar juara pun dipastikan akan memanas hingga pekan terakhir.

West Ham di Ujung Tanduk

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi sinyal bahaya bagi West Ham. The Hammers masih tertahan di zona degradasi dan tertinggal satu poin dari Tottenham Hotspur yang berada tepat di atas mereka.

Kondisi West Ham bisa semakin terjepit jika Tottenham berhasil mengalahkan Leeds United pada Selasa (12/5) dini hari.

Jika itu terjadi, selisih poin West Ham dengan zona aman akan melebar menjadi empat poin, membuat peluang mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris semakin berat.

Klasemen Liga Inggris pekan ke-26



