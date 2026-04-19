Klasemen Liga Inggris Usai MU kalah dari Chelsea, Ketat Rebutan Tiket Eropa

Kemenangan Manchester United di Chelsea merupakan langkah signifikan menuju pencapaian tujuan kami untuk kembali ke Liga Champions UEFA musim depan.

Kemenangan 1-0 The Reds di London barat membuat kami unggul 10 poin dari The Blues yang berada di posisi keenam dengan lima pertandingan tersisa.

Tentu saja, sudah dipastikan bahwa Premier League telah mendapatkan satu tempat kelima di Liga Champions UEFA untuk musim depan, berkat performa kuat dari klub-klub Inggris di berbagai kompetisi Eropa musim ini.

Tiga poin berharga yang diraih di Stamford Bridge membuat klasemen Premier League terlihat seperti ini pada Sabtu malam.

Peringkat 3: United - 33 pertandingan, 58 poin

Peringkat 4: Aston Villa - 32 pertandingan, 55 poin

Peringkat 5: Liverpool - 32 pertandingan, 52 poin

Peringkat 6: Chelsea - 33 pertandingan, 48 poin

Peringkat 7: Brentford - 33 pertandingan, 48 poin

Peringkat 8: Bournemouth - 33 pertandingan, 48 poin

Peringkat 9: Brighton - 33 pertandingan, 47 poin

Peringkat 10: Everton - 32 pertandingan, 47 poin

Arsenal sudah dipastikan finis di lima besar, dengan Manchester City hampir menyusul mereka. Itu berarti masih ada tiga tempat lagi yang diperebutkan di kompetisi utama Eropa musim 2026/27.

Aston Villa yang berada di posisi keempat kini memiliki keunggulan tujuh poin atas Chelsea dan akan menghadapi Sunderland di Villa Park pada hari Minggu.

Liverpool saat ini menduduki posisi kualifikasi terakhir, dan bisa unggul tujuh poin dari The Blues sendiri dengan kemenangan dalam derbi Merseyside pada hari Minggu, ketika mereka menghadapi Everton yang hanya tertinggal satu poin dari Chelsea.

The Reds akan menghadapi Brentford pada 27 April dan Liverpool pada 3 Mei dalam dua pertandingan berikutnya. Jika Everton dan Sunderland kehilangan poin pada hari Minggu, kemenangan di kedua pertandingan tersebut di Old Trafford akan cukup untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions UEFA - yang bisa dipastikan lebih cepat jika hasil pertandingan tim-tim di bawah kita menguntungkan kita.

Masih ada beberapa pertandingan penting yang akan datang dalam persaingan ini, namun Chelsea masih harus bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, yang juga perlu mengunjungi Aston Villa. The Villans juga memiliki pertandingan tandang melawan Manchester City yang sedang mengejar gelar juara pada hari terakhir musim kompetisi.