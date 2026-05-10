Klasemen MotoGP Usai Balapan Prancis: Duo Aprilia Teratas
Balapan MotoGP di Le Mans Prancis (foto:MotoGP)
Kemenangan pada putaran kelima Kejuaraan Dunia MotoGP Prancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dalam persaingan klasemen sementara.
Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu, kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin.
Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finis kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkan sepanjang musim dengan torehan tiga kemenangan dan lima podium.
Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finis ketiga di Le Mans.
Sementara itu, Fabio Di Giannantonio bertahan di posisi ketiga klasemen dengan 84 poin setelah finis keempat pada GP Prancis.
Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta terus menempel di posisi keempat dengan 83 poin atau hanya terpaut satu poin dari Di Giannantonio.
Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo Team itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.
Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga gagal memanfaatkan kesempatan setelah mengalami crash di Le Mans. Bagnaia kini tertahan di posisi kesembilan klasemen dengan 43 poin.
Klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Prancis:
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 128 poin
Jorge Martin (Aprilia Racing) 127 poin
Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 84 poin
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 83 poin
Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 67 poin
Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 62 poin
Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 57 poin
Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 55 poin
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 43 poin
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 39 poin
Luca Marini (Honda HRC Castrol) 33 poin
Johann Zarco (Castrol Honda LCR) 29 poin
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 28 poin
Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 27 poin
Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 27 poin
Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 26 poin
Diogo Moreira (Pro Honda LCR) 10 poin
Joan Mir (Honda HRC Castrol) 8 poin
Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 7 poin
Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 4 poin
Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 1 poin
Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) 0 poin
Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) 0 poin
Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) 0 poin
Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) 0 poin