Klasemen MotoGP Usai Balapan Prancis: Duo Aprilia Teratas

Kemenangan pada putaran kelima Kejuaraan Dunia MotoGP Prancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya di Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dalam persaingan klasemen sementara.

Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu, kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin.

Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finis kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkan sepanjang musim dengan torehan tiga kemenangan dan lima podium.

Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finis ketiga di Le Mans.

Sementara itu, Fabio Di Giannantonio bertahan di posisi ketiga klasemen dengan 84 poin setelah finis keempat pada GP Prancis.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta terus menempel di posisi keempat dengan 83 poin atau hanya terpaut satu poin dari Di Giannantonio.

Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo Team itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga gagal memanfaatkan kesempatan setelah mengalami crash di Le Mans. Bagnaia kini tertahan di posisi kesembilan klasemen dengan 43 poin.

Klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Prancis:

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 128 poin

Jorge Martin (Aprilia Racing) 127 poin

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 84 poin

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 83 poin

Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 67 poin

Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 62 poin

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 57 poin

Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 55 poin

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 43 poin

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 39 poin

Luca Marini (Honda HRC Castrol) 33 poin

Johann Zarco (Castrol Honda LCR) 29 poin

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 28 poin

Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 27 poin

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 27 poin

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 26 poin

Diogo Moreira (Pro Honda LCR) 10 poin

Joan Mir (Honda HRC Castrol) 8 poin

Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 7 poin

Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 4 poin

Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 1 poin

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) 0 poin

Jonas Folger (Red Bull KTM Tech3) 0 poin

Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) 0 poin

Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) 0 poin