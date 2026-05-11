Klasemen Super League Usai Borneo Sikat Bali United 3-2

Selasa, 12 Mei 2026 - 06:06 WIB

Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat pada dua posisi teratas klasemen sementara BRI Super League setelah rampungnya pekan 32.

Persib Bandung masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan.

Keberhasilan Persib Bandung menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League tidak terlepas dari keberhasilan mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Pada pertandingan ini Persib Bandung mengemas kemenangan berkat gol Adam Alis, setelah sebelumnya tertinggal melalui Alaaeddine Ajarie.

Sementara itu, peringkat kedua ditempati Borneo FC yang memiliki 75 poin dari 32 pertandingan, kalah head to head dengan Persib Bandung.

Borneo FC kembali berhasil menyamai poin Persib Bandung setelah mengalahkan Bali United secara dramatis dengan skor 3-2 pada pekan 32 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin.

Pada pertandingan ini Borneo FC mengemas kemenangan berkat gol Mariano Peralta (2) dan Juan Villa, sedangkan Bali United sempat unggul serta menyamakan kedudukan melalui Teppei Yachida serta Caxambu (GBD).

Sementara itu, satu posisi terdegradasi kini tengah dihindari oleh dua tim yakni Madura United dan Persis Solo.

Seandainya Persis Solo gagal mengemas kemenangan pada pekan 33 Super League, maka Laskar Sambernyawa dipastikan terdegradasi.

Berikut klasemen sementara Super League, Senin (11/5) pukul 21.00 WIB