KNKT Selidiki Tabrakan Maut KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur

Petugas berupaya mengevakuasi penumpang yang masih terjebak dalam gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) dini hari. (Foto: Antara//Dhemas Reviyanto)

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bergerak cepat mengusut tuntas penyebab kecelakaan hebat yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Investigasi mendalam telah dimulai sejak Senin (27/4/2026) malam guna mengungkap tabir di balik insiden tragis tersebut.

Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ahli ke lokasi kejadian tak lama setelah tabrakan terjadi. Fokus utama saat ini adalah mengumpulkan data primer dan bukti fisik di lapangan.

"Sejak tadi malam tiga orang investigator kami sudah di lapangan," ujar Soerjanto kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Meski publik menanti jawaban, KNKT masih menutup rapat temuan sementara. Soerjanto menegaskan bahwa proses investigasi teknis membutuhkan ketelitian tinggi sebelum sampai pada kesimpulan akhir.

Dugaan Gangguan Sistem Akibat Tabrakan Taksi

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, membeberkan fakta awal yang diduga menjadi pemicu karut-marutnya sistem perkeretaapian di lokasi kejadian. Sebelum KRL dan KA Argo Bromo bertabrakan, sempat terjadi insiden di perlintasan sebidang.

"Kejadian ini diawali dengan adanya temperan taksi di JPL 85 sekitar pukul 21.00 WIB. Ini yang kami curigai membuat sistem perkeretaapian di daerah emplasemen Bekasi Timur terganggu," kata Bobby.

Bobby memastikan bahwa pihaknya kini tengah fokus pada upaya evakuasi korban yang masih terjepit di dalam rangkaian kereta. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk menyisir setiap gerbong guna memastikan tidak ada korban yang tertinggal.

"Kami melakukan proses evakuasi sekuat tenaga. Seperti yang kita lihat, masih ada beberapa korban yang terperangkap di dalam kereta," imbuhnya.

Menanti Kronologi Resmi

Kendati sudah mengantongi dugaan awal terkait gangguan sistem akibat kecelakaan taksi, PT KAI enggan berspekulasi lebih jauh mengenai detail kronologi tabrakan dua rangkaian kereta tersebut.

Bobby menegaskan bahwa otoritas penuh untuk menjelaskan penyebab pasti kecelakaan berada di tangan KNKT. Pihaknya berkomitmen untuk kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan para investigator.

"Sementara itu kronologinya tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab kecelakaan ini," pungkas Bobby.