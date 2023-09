Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Menggetarkan Seluruh Indonesia

Prabowo Subianto dalam acara 'PKB Road to Election 2024' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022). (Foto: Inilah.com/ Dea Hardianingsih)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut langkah kerja sama politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai keputusan yang menggetarkan seluruh bangsa Indonesia.

"Kita sudah memutuskan untuk jadi kawan seperjuangan. Kita memutuskan untuk bahu membahu berbakti untuk masa depan anak cucu kita. Itu adalah keputusan yang menggetarkan seluruh bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam acara 'PKB Road to Election 2024' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2022).

Prabowo menyampaikan hal itu untuk menanggapi hasil konsolidasi internal PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan lima hasil konsolidasi internal PKB, yaitu program listrik gratis bagi rakyat miskin, subsidi pupuk, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), bantuan modal, dan kenaikan dana pensiun bagi TNI dan Polri.

"Tadi kita sudah mendengarkan pandangan dan visi Gus Imin," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Gerindra dan PKB telah bersepakat untuk melaksanakan kerja sama politik. Mereka akan megambil keputusan politik secara bersama-sama.

Hari ini PKB menggelar acara Road to Election 2024 dengan tema 'Gus Muhaimin: The Next 2024'. Acara tersebut dihadiri seluruh kader PKB dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai partai yang berkoalisi dengan PKB.

Pantauan Inilah.com, acara tersebut diawali dengan yel-yel yang dilakukan para kader PKB, lalu sempat ada panggung hiburan sekitar 30 menit.

Para kader PKB berpakaian seragam kaus berwarna hijau dengan wajah Cak Imin di bagian depan. Selain itu, terlihat pula tulisan 'Mabes Rakyat: Maju Bersama Rakyat" pada kaus mereka.

Kader-kader PKB yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia itu memenuhi Tennis Indoor Senayan.

Pembukaan dilakukan sekitar pukul 09.50 WIB saat Prabowo Subianto memasuki ruangan bersama Muhaimin Iskandar.