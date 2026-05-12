Daftar Lengkap Kode Plat Nomor Presiden, Menteri, hingga Pejabat di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, susunan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) Ranmor Dinas Presiden Republik Indonesia hingga kendaraan dinas pejabat telah diatur secara khusus.

Aturan ini juga mencakup kendaraan dinas Wakil Presiden, menteri, pimpinan lembaga negara, hingga pejabat TNI dan Polri.

Pelat nomor kendaraan pejabat ini dibuat secara khusus sebagai identitas resmi kendaraan dinas untuk memudahkan semua pihak mengetahui tingkat jabatan atau instansi apa saja yang mendapatkan fasilitas mewah dari negara.

Kode Pelat Nomor Presiden-Wakil Presiden

RI 1 : Presiden RI

: RI 2 : Wakil Presiden RI

: Wakil Presiden RI RI 3 : Istri Presiden

: Istri Presiden RI 4: Istri Wakil Presiden

Kode Pelat Nomor Pejabat

RI 5 : Ketua MPR - Ahmad Muzani

RI 6 : Ketua DPR - Puan Maharani

RI 7 : Ketua DPD - Sultan Bachtiar Najamudin

RI 8 : Ketua MA - Sunarto

RI 9 : Ketua MK - Suhartoyo

RI 10 : Ketua BPK - Isma Yatun

RI 11 : Ketua KY - Abdul Chair Ramdhan

RI 12 : Gubernur BI - Perry Warjiyo

RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan - Friderica Widyasari Dewi

Kode Pelat Nomor Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan pejabat lainnya (Infografis: Inilah/Indira)

Kode Pelat Nomor Kementerian, dari RI 15, RI 26, hingga RI 42

RI 15 : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan - Djamari Chaniago

RI 16 : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian - Airlangga Hartarto

RI 17 : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Pratikno

RI 18 : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi - Luhut Binsar Pandjaitan

RI 20 : Menteri Dalam Negeri - Tito Karnavian

RI 21 : Menteri Luar Negeri - Sugiono

RI 22 : Menteri Pertahanan - Sjafrie Sjamsoeddin

RI 23 : Menteri Agama - Nasaruddin Umar

RI 24 : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Supratman Andi Agtas

RI 25 : Menteri Keuangan - Purbaya Yudhi Sadewa

RI 26 : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan - Agus Harimurti Yudhoyono

RI 27 : Menteri Pekerjaan Umum (PU) - Dody Hanggodo

RI 28 : Menteri Kesehatan - Budi Gunadi Sadikin

RI 29 : Menteri Sosial - Saifullah Yusuf

RI 30 : Menteri Ketenagakerjaan - Yassierli

RI 31 : Menteri Perindustrian - Agus Gumiwang Kartasasmita

RI 32 : Menteri Perdagangan - Budi Santoso

RI 33 : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral - Bahlil Lahadalia

RI 34 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dody Hanggodo

RI 35 : Menteri Perhubungan - Dudy Purwagandhi

RI 36 : Menteri Komunikasi dan Informatika - Meutya Hafid

RI 37 : Menteri Pertanian - Andi Amran Sulaiman

RI 38 : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Jumhur Hidayat

RI 39 : Menteri Kelautan dan Perikanan - Sakti Wahyu Trenggono

RI 40 : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Yandri Susanto

RI 41 : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN - Nusron Wahid

RI 42: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal - Rosan Perkasa Roeslani

Kode Pelat Nomor Polisi, TNI, dan Kementerian

ZZT : Kendaraan dinas Markas Besar (Mabes) TNI

ZZU : Kendaraan dinas TNI Angkatan Udara

ZZD : Kendaraan dinas TNI Angkatan Darat

ZZL : Kendaraan dinas TNI Angkatan Laut

ZZP : Kendaraan dinas Polri

ZZH dan ZZS: Kendaraan dinas Kementerian/Lembaga

Ciri Khas Plat Mobil Pejabat Indonesia

Kendaraan dinas pejabat di Indonesia memiliki standar yang berbeda dengan plat nomor kendaraan biasa. Berikut beberapa ciri khas-nya:

1. Kombinasi Huruf “RI” dan Angka

Plat mobil pejabat selalu diawali dengan huruf “RI” yang merupakan singkatan dari “Republik Indonesia”, diikuti oleh angka yang menunjukkan jabatan atau instansinya.

2. Tidak Ada Kode Wilayah

Plat mobil pejabat tidak memiliki kode wilayah seperti “B” untuk Jakarta, “BG” untuk Palembang, dan kode wilayah lainnya, karena plat tersebut merupakan kendaraan negara yang berlaku secara nasional, bukan kendaraan regional.

3. Khusus untuk Tugas Kenegaraan

Mobil pejabat dengan plat khusus hanya digunakan untuk tugas kenegaraan bukan untuk kepentingan pribadi.

Hukum Menggunakan Plat Nomor Pejabat atau Dinas Militer

Menurut hukum di Indonesia, menggunakan plat nomor pejabat atau dinas militer pada mobil warga sipil atau kendaraan pribadi adalah tindakan ilegal dan dilarang kelas.

Berdasarkan Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009, pengendara yang mengemudikan kendaraan tanpa plat nomor yang sah dari Kepolisian dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Sementara bagi pengendara yang menggunakan plat dinas TNI/Polri palsu, dapat dijerat pasal pemalsuan surat/dokumen (pasal 263 KUHP) dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.