Koizumi Soroti Konflik Iran vs AS-Israel, Dorong Kolaborasi RI-Jepang

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) bersama Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro usai pertemuan bilateral di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (4/5/2026). Pertemuan membahas penguatan kerja sama pertahanan di tengah dinamika geopolitik global. (Foto: Inilah.com/Harris).

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Pertahanan Jepang, Koizumi Shinjiro menegaskan pentingnya kerjasama dengan Indonesia menyusul mencuatnya ketegangan geopolitik global pasca-pecahnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Jakarta, Senin (4/5/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda penandatanganan kerja sama strategis bidang pertahanan Defense Cooperation Arrangement (DCA) bersama Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

Menurut Shinjiro, Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan karakter, terutama sebagai negara maritim, hingga nilai-nilai dasar.

“Di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan tegang seperti Iran, pendalaman kerja sama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasarnya akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan,” kata Shinjiro kepada awak media.

Shinjiro juga menekankan kesepakatan kerja sama pertahanan yang dicapai kedua negara tidak terjadi secara instan. Ia menyebut komunikasi dengan pemerintah Indonesia terutama Menhan Sjafrie telah terjalin intens sejak akhir 2025.

Ia bahkan mengakui tidak banyak mitra kerja Jepang yang mampu membangun komunikasi seintens dan seterbuka seperti dengan Indonesia dalam waktu singkat.

“Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat,” tutur dia.

Ia mengungkapkan, sejak awal pertemuan di Malaysia pada November tahun lalu, dirinya telah menyampaikan keinginan untuk membawa hubungan pertahanan Indonesia-Jepang ke level yang lebih tinggi.

"Dan beliau Sjafrie memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap isu hal tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Shinjiro mengatakan kerja sama pertahanan antara Jepang dan Indonesia akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari keamanan maritim, latihan militer bersama, hingga pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan.

"Dalam pertemuan yang akan berlangsung setelah ini, saya ingin mendiskusikan secara mendalam dengan Bapak Menteri Sjafrie mengenai langkah-langkah kolaborasi konkret di berbagai bidang, termasuk keamanan maritim, latihan bersama, serta kerja sama alutsista dan teknologi pertahanan," kata Shinjiro.