Kolaborasi dengan Zeiss, Intip Spesifikasi Kamera Vivo X300 Ultra

Persaingan teknologi pada smartphone flagship kini semakin berfokus pada kemampuan visual yang mampu menyamai perangkat profesional. Vivo kembali mempertegas posisinya dengan meluncurkan Vivo X300 Ultra yang mengunggulkan spesifikasi lensa tingkat tinggi.

Melalui kolaborasi jangka panjang dengan produsen optik Zeiss, smartphone ini dirancang untuk memberikan kualitas gambar yang melampaui standar ponsel pintar pada umumnya.

Memahami rincian teknis Kamera Vivo X300 Ultra akan membantu Anda melihat bagaimana perangkat ini mengolah data visual dengan tingkat ketajaman dan akurasi warna yang sangat tinggi.

Daftar Harga Vivo X300 Ultra Terbaru Mei 2026

Vivo X300 Ultra diposisikan sebagai smartphone flagship premium, sehingga harga yang ditawarkan berada di kelas atas. Lalu, berapa harga vivo x300 ultra? Berdasarkan informasi, harga Vivo X300 Ultra untuk varian terendah berada pada kisaran sebagai berikut:

256GB + 12GB RAM: sekitar 4.999 yuan (±Rp12 jutaan)

Untuk varian yang lebih tinggi, perangkat ini dibanderol di kisaran Rp15 jutaan hingga Rp18 jutaan, tergantung konfigurasi memori yang dipilih.

Dengan rentang harga tersebut, Vivo X300 Ultra menawarkan nilai yang sebanding dengan teknologi yang dibawanya, terutama di sektor kamera 200MP dan sistem fotografi berbasis Zeiss.

Konfigurasi Kamera Belakang Dengan Sensor Besar

Sistem kamera utama pada bagian belakang smartphone ini menggunakan sensor Sony LYTIA 901 berukuran 1/1.12 inci dengan resolusi 200MP. Penggunaan sensor fisik yang luas ini memungkinkan kamera menyerap cahaya lebih banyak, sehingga performa saat kondisi low-light tetap terjaga tanpa noise yang mengganggu.

Lensa utamanya memiliki bukaan f/1.9 dan sudah dilengkapi dengan Gimbal OIS untuk stabilitas maksimal. Selain itu, teknologi Zeiss T* Coating diterapkan untuk meminimalisir efek ghosting dan flare, sehingga hasil foto tetap bersih meski Anda memotret langsung ke arah sumber cahaya.

Lensa Periskop Dan Kemampuan Zoom Ekstrem

Untuk kebutuhan pengambilan gambar jarak jauh, Vivo menyematkan kamera periskop telefoto 200MP dengan sensor Ultra-Sensing HP0. Kamera ini memiliki kemampuan 3.7x Optical Zoom yang tetap mampu menjaga detail gambar dengan sangat tajam.

Tidak hanya untuk jarak jauh, lensa ini juga mendukung fitur Macro 3.4:1 untuk menangkap detail objek kecil dari jarak dekat secara presisi. Jika jarak tersebut masih kurang, Anda bisa menggunakan aksesori lensa add-on opsional untuk mencapai jangkauan 200mm hingga 400mm, sebuah pendekatan yang sangat jarang ditemukan pada smartphone kelas atas lainnya.

Kamera Ultrawide Dan Dukungan Video 8K

Melengkapi dua sensor besar di atas, tersedia kamera ultrawide 50MP menggunakan sensor Sony LYTIA 818 dengan sudut pandang lebar 116 derajat. Lensa ini didukung oleh Dual Pixel PDAF dan OIS untuk memastikan foto sudut lebar tetap tajam hingga ke bagian pinggir frame tanpa distorsi yang mengganggu.

Dari sisi videografi, smartphone ini sanggup melakukan perekaman hingga resolusi 8K@30fps. Bagi Anda yang membutuhkan fleksibilitas dalam proses editing, tersedia dukungan perekaman 4K hingga 120fps dengan format 10-bit Log serta Dolby Vision HDR untuk rentang dinamis yang lebih luas.

Kamera Selfie Dan Optimalisasi Sistem Zeiss

Kamera depan smartphone ini memiliki resolusi 50MP dengan bukaan f/2.5 yang sudah dilengkapi fitur Autofocus. Kemampuannya merekam video 4K hingga 60fps membuatnya sangat memadai untuk kebutuhan vlogging atau video call berkualitas tinggi.

Selain hardware, kolaborasi dengan Zeiss juga masuk ke sisi software melalui fitur Zeiss Cinematics. Fitur ini dirancang untuk menghasilkan karakter warna dan bokeh khas lensa klasik Zeiss secara digital.

Penambahan fitur 3D LUT import juga memungkinkan Anda untuk memasukkan profil warna khusus guna mendapatkan hasil video dengan nuansa sinematik yang lebih profesional.

Performa Dan Layar Premium

Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) dengan dukungan RAM hingga 16GB dan penyimpanan UFS 4.1 untuk kecepatan olah data.

Visual ditampilkan melalui layar LTPO AMOLED 6,82 inci beresolusi 1440 x 3168 piksel dengan refresh rate 144Hz adaptive. Tersedia juga fitur 2160Hz PWM dimming untuk kesehatan mata serta proteksi fisik Armor Glass.

Daya Tahan Dan Keamanan

Kapasitas baterai 6600mAh didukung pengisian daya 100W FlashCharge, 40W Wireless Charge, serta fitur berbagi daya (reverse charging). Sektor keamanan mengandalkan ultrasonic under-display fingerprint yang lebih akurat.

Selain itu, bodi perangkat telah mengantongi sertifikasi IP68/IP69 yang tahan terhadap debu dan semprotan air tekanan tinggi untuk penggunaan sehari-hari di berbagai kondisi cuaca.

Bagi Anda yang berminat memiliki smartphone ini, Vivo X300 Ultra bisa dipesan melalui Blibli dengan jadwal yang sudah ditentukan. Masa Pre-Heat berlangsung pada 4 hingga 10 Mei 2026, diikuti dengan Launching Day pada 11 Mei 2026. Penjualan resmi atau Selling Day akan dimulai pada 12 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026.

Pemesanan selama periode promo memberikan total benefit hingga Rp9 juta. Tersedia juga kesempatan memenangkan Vivo Watch GT 2 melalui program Review & Win, serta layanan purna jual eksklusif XCLUB VIP Privileges yang mencakup bebas biaya jasa perbaikan dan layanan prioritas untuk Anda.