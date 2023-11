Kolaborasi Reza Rahadian, Eva Celia, Sophia Latjuba, Jerome Polin, Padukan Gaya Busana

Terdapat empat selebriti yang menampilkan gaya busana dalam kolaborasi dengan Uniqlo Indonesia. Mereka adalah Reza Rahadian, Eva Celia, Sophia Latjuba, dan Jerome Polin. Kolaborasi Reza Rahadian, Eva Celia, Sophia Latjuba, Jerome Polin, terdapat pada koleksi 2022 Spring/Summer kali ini, untuk merepresentasikan setiap tema dari UNIQLO City - The Joys of Clothing.Salah satunya adalah Jerome Polin yang mewakili tema The Joys of Landscape. Koleksi pakaian fungsional seperti Jeans, Sweatshirt dan Pullover Hoodie dengan serangkaian warna dan tekstur yang berbaur dengan alam ini tentunya dapat menunjang gaya hidupnya sebagai Youtuber muda yang aktif, terutama untuk beraktifitas di luar ruangan seperti berjalan dan bersepeda.

“Aku anak kuliahan dan suka kegiatan outdoor. Makannya koleksi yang saya keluarkan lebih memilih warna terang,” kata Jerome kepada wartawan di Senayan City, Jakarta, Kamis, (13/01/2022).

Kemudian ada Reza Rahadian yang mewakili tema The Joys of Imagination. Kolaborasi Reza Rahadian ini menampilkan desain elegan yang menggugah imajinasi dapat membangkitkan semangat serta menjadi sumber inspirasi pakaian yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif.

Koleksi sweater basic crew-neck yang telah diperbarui dengan desain rajutan 3D dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan yang luar biasa namun tetap stylish.

“Masyarakat bisa mix and match pakaian dengan perasaan. Semua sesuai jenis perasaan,” papar Reza.

Kolaborator yang tidak kalah istimewa adalah duo ibu dan anak yang selalu terlihat kompak, Eva Celia dan Sophia Latjuba.

Pada preview koleksi UNIQLO 2022 Spring/Summer kali ini, Eva Celia dengan sukses menerjemahkan paduan gaya yang cantik salah satunya melalui koleksi linen dan layering dress yang mewakili tema The Joys of Sun and Seaside.

Perpaduan pakaian bertekstur lembut nyaman membuat penggunanya merasa bebas saat menikmati segarnya angin laut maupun di bawah sinar matahari saat musim panas atau saat senja seperti sedang berlibur.

“Aku suka pakaian dengan gaya simple. Aku penggemar t-shirt dan daily pants yang Santa,” kata Eva.

Lain dengan sang Ibu, Sophia Latjuba terlihat sangat elegan dalam membawakan koleksi tema The Joys of Skyline yang mewakili wanita urban masa kini.

Koleksi pakaian bergaya casual menjadi pilihan favorit untuk masyarakat yang menginginkan busana yang modern, nyaman, dan menyenangkan untuk dipakai, diantaranya mantel trench dalam potongan relaxed fit yang memadukan desain tradisional dengan minimalis sehingga sempurna untuk suasana santai maupun kerja, luaran cardigan yang populer dengan desain crop pendek hingga Utility Parka.

“Saya suka warna-warna natural, dan saya selalu pakai jeans. Kalau ada yang lebih berarti ada acara,” tambahnya.

Selain merasakan sensasi pengalaman yang berbeda dan menyenangkan dari seluruh tema UNIQLO City - The Joys of Clothing serta dimanjakan dengan koleksi pakaian yang sesuai dengan kepribadian dalam instalasi UNIQLO 2022 Spring/Summer yang ada di Senayan City, para pelanggan setia juga bisa menikmati aktivitas seperti permainandanyang telah disiapkan mulai 14 hingga 16 Januari 2022 di Atrium Senayan City, Jakarta Selatan.

UNIQLO 2022 Spring/Summer ini menjadi koleksi yang sangat dinantikan karena seluruh produk di koleksi ini cocok digunakan sehari-hari di berbagai aktivitas dan mudah sekali di mix and match sesuai dengan gaya dan kepribadian masing-masing penggunanya.