Kolaborasi Tiga Desainer Top Indonesia Lahirkan The Pandora

Fashion line Aleza menghadirkan sesuatu yang baru dan fresh yaitu The Pandora, sebuah karya kolaboratif tiga desainer Indonesia. (Dokumentasi: The Pandora).

Fashion line Aleza menghadirkan sesuatu yang baru dan fresh yaitu The Pandora, sebuah karya kolaboratif dengan desainer Indonesia untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam membuat karya seni, untuk dijadikan menjadi sebuah koleksi.

Bagi sebagian perempuan, memiliki baju karya seorang desainer adalah sebuah kebanggaan tersendiri.

“Aleza berusaha untuk mengakomodir keinginan para perempuan yang ingin memiliki baju karya desainer. Inilah ide awal yang melatarbelakangi kolaborasi Aleza dengan tiga desainer top Indonesia, Barli Asmara, Happa, dan Rama Dauhan. Jadi, Aleza membuat versi ready to wear untuk ketiga karya desainer tersebut, sehingga dapat dimiliki Aleza Woman di seluruh Indonesia,” ujar Dia Demona, Managing Director Aleza, Jakarta, Jumat (31/03/2023).

Koleksi dari tiga desainer ini menghadirkan nuansa yang berbeda dan unik, jadi para perempuan bisa memilih koleksi sesuai dengan gaya mereka.

“Ketiga desainer ini dipilih karena memiliki karakter yang kuat dalam setiap rancangannya, sehingga kami percaya kalau koleksinya akan memberikan warna baru terhadap produk yang akan dijual Aleza pada lebaran kali ini,” paparnya.

Baca Juga: Busana Karya Putri Zulkifli Hasan Akan Tampil di New York Fashion Week

Koleksi Barli Asmara for Aleza mengangkat tema New Retro dengan nuansa yang vintage dan feminin. Koleksi ini didominasi dengan warna earthy tone, dengan bahan textured chiffon, rayon dobby, voile, dan katun dobby. Total ada 15 look yang diberikan kepada Aleza untuk diproduksi.

“Di bulan Juni 2022, Aleza mencetuskan ide untuk menciptakan kolaborasi. Dari awal initial meeting, Barli Asmara sudah merasakan chemistry yang kuat dengan label Aleza dan langsung mendapatkan gambaran umum garis merah dari penggabungan design aesthetics kedua label," kata Leslie Tobing, Creative Director Barli Asmara.

Dari sana, proses kreatif untuk menciptakan koleksi kolaborasi berlangsung cukup cepat, karena etos kerja dan semangat yang sama antara kedua label, sampai akhirnya design final sudah di-finalized di bulan Agustus 2022.

Namun serunya proses kreatif ini terus berlanjut, dari perencanaan foto dan video campaign, bahkan sampai sebelum hari show dilangsungkan, karena pastinya Barli Asmara dan Aleza ingin memberikan yang terbaik untuk para pencinta label Aleza dan Barli Asmara,” ujarnya.

Lalu ada koleksi Happa for Aleza yang terinspirasi dari kota Cordoba dengan cultural twist dan gaya modern ethnic. Dengan mengusung warna kombinasi antara pastel dan bold, koleksi ini didomninasi bahan silk polyester, 100 persen cotton, embroidery tille, dan creppe. Happa mempersembahkan 17 look untuk kolaborasinya dengan Aleza kali ini.

Salah satu koleksi dari kolaborasi The Pandora

“Design yang disuguhkan untuk kolaborasi Happa for Aleza kali ini adalah design dengan siluet-siluetdanyang bisa lebih masuk ke market yang lebih luas, akan tetapi tetap mempertahankandetailnya dan motif print yang selalu menjadi ciri khas Happa yang tentunya terinspirasi dari keindahan kota Cordoba yang sangat megah,dan.” ujar Mel Ahyar ketika ditanyakan desain seperti apa yang dihadirkan untuk kolaborasinya kali ini.

The Pandora

Sedangkan koleksi Rama Dauhan for Aleza ini memilikidan skema warna yangdanKoleksi yang lebih playfull dan colorfull ini banyak menggunakan bahan silk polyester, katun dobby, polyester, danRama Dauhan menyuguhkan 18 look untuk koleksi kolaborasi dengan Aleza kali ini.

“Kami sudah pernah membuat kolaborasi dengan yang lain, tapi tentu tantangan untuk setiap brand berbeda. Jadi setiap kami bekerjasama dengan sebuah brand, kami akan lebih terbuka, open minded, serta selalu memiliki keinginan untuk belajar. Inilah yang titik berat dalam setiap kolaborasi yang kami lakukan,” ujar Rama Dauhan.