10 Koleksi Mobil Andre Taulany yang Bikin Pecinta Otomotif Iri

Sabtu, 18 April 2026 - 06:00 WIB

Musisi sekaligus komedian Andre Taulany dikenal sebagai salah satu artis yang hobi mengoleksi mobil-mobil klasik dan langka.

Bahkan di media sosial pribadinya, Andre kerap memamerkan koleksinya yang unik-unik yang membuat banyak orang iri kepadanya.

Dari informasi yang beredar, Andre memiliki 10 mobil lawas yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Selengkapnya, berikut adalah deretan koleksi mobil mewah Andre Taulany, lengkap dengan spesifikasi dan kisaran harganya:

Koleksi Mobil Mewah Andre Taulany

1. BMW E30 325i 1988

BMW E30 325i keluaran tahun 1988 menjadi salah satu mobil lawas idaman banyak orang.

Selain karena penampilannya yang retro, mobil ini memiliki performa yang cukup gahar dan nyaman dikendarai untuk berkeliling.

Untuk harganya sendiri bisa mencapai Rp700 juta hingga Rp1 miliar, tergantung tahun keluaran dan kondisi.

2. Mini Morris

Andre Taulany punya mobil MIni Morris keluaran tahun 1961, yang merupakan Mini Cooper pertama.

Selain karena nilai sejarahnya, mobil ini punya penampilan yang unik dan menggemaskan yang bisa membuat pandangan semua orang tertuju kepadanya.

Perihal performa, mobil tua ini memiliki kapasitas mesin sebesar 997 cc, transmisi 4 manual, dan mampu melaju dengan kecepatan 141 km per jam.

Mobil Mini Morris milik Andre pernah ditawar Rp1 miliar oleh Baim Wong. Namun pada akhirnya, mobil ini dilepasnya seharga Rp700 juta kepada Raffi Ahmad. Setelah itu, mobil ini dijualnya ke Denny Cagur dengan harga Rp1 miliar.

3. VW Beetle Kodok

Jika punya Mini Morris, pasti akan suka juga dengan VW Beetle Kodok. Mobil keluaran tahun 1968 ini sangat terkenal di berbagai kalangan karena desainnya yang unik, seperti kodok.

Meski tua, mobil keluaran tahun 1968 ini ternyata sudah memiliki fitur keselamatan yang modern, seperti Anti-lock Brake System.

Tidak ada informasi berapa Andre membeli mobil ini. Namun, menurut hasil penelusuran internet, VW Beetle Kodok dijual di rentang harga Rp80 jutaan.

4. Mercedes Benz SL 320 R129

Andre Taulany punya Mercedes Benz SL 320 R129 keluaran tahun 1996 berwarna champagne, interior cream, yang diklaimnya menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia.

Mobil berkapasitas 3.200 cc tersebut telah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang mumpuni, seperti lampu LED dan LED Daytime Running untuk memberikan penerangan di malam hari.

Harga pasaran Mercedes Benz SL 320 R129 berkisar di angka Rp200 jutaan. Mengingat Andre punya unit yang unik, kemungkinan besar ia merogoh kocek yang lebih dalam.

5. Mercedes Benz W113 280 SL Pagoda 1967

Koleksi lainnya adalah Mercedes Benz W113 280 SL Pagoda 1967 yang ia katakan sebagai pencapaian tertinggi dari seorang kolektor mobil klasik.

Meski tua, mobil ini memiliki performa yang gahar karena ditenagai dengan mesin M30 Inline-6 2778 cc dengan output tenaga 170 Hp @ 5750 rpm dan torsi 261,7 Nm @ 4500 rpm.

Harga asli mobil ini mencapai miliaran dan pernah dilelang mulai dari Rp200 jutaan pada tahun 2023.

6. Jeep Wrangler Sahara

Selain sedan, Andre juga punya mobil off-road yang siap menjelajahi berbagai medan sulit, seperti Jeep Wrangler Sahara.

Mobil berkapasitas 3.600 cc itu dapat menghasilkan tenaga 285 dk dan torsi maksimal 352 Nm.

Untuk harganya sendiri bergantung pada tahun dan kondisi, namun rata-rata berkisar di angka Rp1,7 miliar hingga Rp1,8 miliar.

7. Toyota Crown Comfort Deluxe LSX12 2003

Koleksi mobilnya yang satu ini cukup murah, hanya berkisar Rp1300 juta hingga Rp200 jutaan.

Tetapi penampilannya sangat gahar dan tidak heran Andre menyukainya.

Perihal performa, mobil sedan ini menggunakan mesin diesel 5L 2986 cc 4 silinder dengan tenaga 91 Hp dan torsi 191 Nm.

Di tangan Andre, harga mobil ini melambung tinggi karena ia mengunakan part dan aksesoris yang dibawa langsung dari Jepang.

8. Ford Mustang GT 500 1967

Ford Mustang GT 500 1967 adalah mobil idaman banyak orang karena penampilannya dan suara mesinnya yang gahar.

Menurut informasi yang diambil dari internet, harga Ford Mustang GT 500 1967 berkisar di angka Rp2 miliar.

Nilai yang wajar untuk mobil klasik bermesin V8 yang mampu menghasilkan 350 Hp.

9. Toyota MR2

Toyota MR2 adalah salah satu mobil incaran para kolektor karena punya desain unik berupa lampu pop-up yang populer di masanya.

Di Indonesia, mobil ini tergolong mahal karena unitnya yang terbatas. Harganya sendiri berkisar di angka Rp500 juta hingga Rp1 miliar, tergantung kondisi.

10. Fiat Abarth Nuova 500 1957

Fiat Abarth Nuova 500 1957 menggantikan mobil Mini Morris di garasi PAPALOVA.

Mobil ini memiliki sejarah panjang karena diciptakan setelah perang Dunia Kedua berakhir.

Perihal harga, menurut sumber yang beredar, mobil ini ditaksir seharga Rp450 jutaan.