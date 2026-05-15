Komdigi tak Bisa Sendiri, Kementerian Lain Didorong Kawal Aturan Medsos Anak

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon menilai penanganan judi online yang menyasar anak-anak tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Menurut dia, seluruh pihak harus terlibat untuk melindungi anak dari paparan konten judi daring.

Pernyataan itu disampaikan Josias menanggapi data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyebut hampir 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar judi online.

"Melibatkan semua pihak tidak saja Komdigi yang mengeluarkan kebijakan batasan usia pemakai medsos. Kebijakan yang baik ini harus diikuti kementerian lain terkait agar efektif pelaksanaannya," ujar Josias kepada inilah.com di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Josias mengatakan praktik judi online kini semakin sulit dikenali karena kerap dibungkus dalam bentuk permainan digital yang dekat dengan anak-anak.

Ia menilai perkembangan teknologi membuat modus judi online terus berubah sehingga pengawasan orang tua menjadi sangat penting.

"(Kalau) diberantas satu timbul lainnya, teknologi terus berkembang dan mencari bentuk baru atas pelanggaran yang sudah ada. Dalam hal ini pendampingan (orang tua) menjadi penting, selain kementerian terkait memberi alternatif game anak seperti apa yang baik tapi disenangi anak," tuturnya.

